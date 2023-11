Algérie: M. Attaf reçoit des appels téléphoniques de ses homologues tunisien et mauritanien et rencontre le ministre libyen chargé des AE en Guinée équatoriale

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, jeudi en Guinée équatoriale, en marge de sa participation aux travaux de la Réunion ministérielle préparatoire du 5e Sommet du Groupe des dix de l'Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de sécurité, des appels téléphoniques de ses homologues tunisien, Nabil Ammar, et mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, et rencontré le ministre libyen chargé des Affaires étrangères, Taher Baour, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, ce jour en Guinée équatoriale, des appels téléphoniques de son homologue tunisien, Nabil Ammar, et de son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, et rencontré le ministre libyen chargé des Affaires étrangères, Taher Baour", lit-on dans le communiqué.

"Ces entretiens, qui s'inscrivent dans le cadre des traditions de concertation et de coordination sur les questions d'intérêt commun, ont été consacrés à un échange de vues sur la réunion ministérielle de l'Union pour la Méditerranée, prévue fin novembre à Barcelone (Espagne)", selon la même source.

Il ressort des entretiens une concordance des positions des pays frères concernant cette réunion, qui se tient alors que l'agression sioniste abjecte se poursuit contre les Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Ghaza assiégée, souligne le communiqué.