Maroc: Partenariat entre le ministère de la Solidarité et les associations bénéficiaires de l'appui aux projets de mise en place d'unités de protection de l'enfance

Rabat — Des conventions de partenariat ont été signées jeudi à Rabat entre le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille et 41 associations bénéficiaires de l'appui aux projets de mise en place d'unités de protection de l'enfance.

Ces conventions, signées lors d'une cérémonie présidée par la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de l'enfance et de la mise en oeuvre des "dispositifs territoriaux intégrés de protection de l'enfance", à travers le renforcement du réseau des unités de protection de l'enfance au niveau des régions du Royaume et la garantie des services de proximité au profit des enfants en vue de renforcer les moyens de leur protection.

Lesdites conventions visent à généraliser la mise en place d'unités de protection de l'enfance afin d'éradiquer le phénomène des enfants de la rue, en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion et la protection de l'enfance.

Ce partenariat a été signé par Mme Hayar, le directeur de l'Entraide nationale, Khettar El Mojahidi, et par les représentants des associations dont les projets ont été sélectionnés, sachant que les partenariats entre le ministère et d'autres associations seront élargis durant une deuxième phase en vue de généraliser ces projets.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la contribution au renforcement des fondamentaux de l'État social en matière de protection de l'enfance, conformément à la stratégie ministérielle "un pont vers un développement social inclusif, innovant et durable 2022-2026".

Ladite rencontre rentre également dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes de partenariats et du financement des composantes de la société civile, notamment les associations au service de la protection de l'enfance qui se profilent comme un partenaire principal du ministère dans l'implémentation du plan d'action national 2023-2025 de la politique publique intégrée pour la protection de l'enfance 2015-2025.

Cette réunion, qui a connu la participation de représentants des départements gouvernementaux et des institutions nationales ainsi que de présidents d'associations porteuses des projets sélectionnés et oeuvrant au profit de l'enfance, a été marquée par la présentation d'un exposé sur le dispositif territorial intégré pour la protection de l'enfance incluant les missions et objectifs des unités de la protection de l'enfance en tant que l'une des composantes du dispositif territorial intégré pour la protection de l'enfance.