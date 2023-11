Angola: La visite de sites historiques marque la fin de la Biennale de Luanda

Luanda — Les visites au Mémorial Agostinho Neto, au Palais de Fer et au Musée National d'Histoire Militaire marqueront vendredi la clôture du Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence - Biennale de Luanda, qui se déroule depuis mercredi.

Les participants visiteront également les musées de la Monnaie et d'Anthropologie.

Au cours des deux premiers jours, les participants ont abordé les panels « Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de la paix et des transformations sociales sur le continent » et « L'accès à la technologie et à l'éducation comme outils pour parvenir à l'égalité des genres ».

« Le processus de transformation des systèmes éducatifs : pratiques de financement innovantes dans le contexte africain », le « rôle des femmes dans le processus de paix, de sécurité et de développement au niveau africain », les « Défis et opportunités pour l'intégration du continent africain et les perspectives » de la croissance économique » et « Changement climatique : défis éthiques, impact, adaptation et vulnérabilité » ont aussi été au menu des discussions.

Le Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence a connu la participation des Présidents de la République du Cap-Vert, José Maria Neves, de la République de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-WorkZewed.

Le vice-président de la Namibie, Nangolo Mbumba, et de la première ministre de Guinée équatoriale, Manuela Roka Botey ont aussi pris part à la Biennale de Luanda.