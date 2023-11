Angola: La Biennale appelle à la poursuite du dialogue intergénérationnel

Luanda — La 3ème édition de la Biennale de Luanda a recommandé jeudi la promotion régulière du dialogue intergénérationnel pour assurer une communication continue entre les dirigeants politiques et les jeunes.

Selon le communiqué final, le forum organisé par le Gouvernement angolais, l'Union africaine et l'UNESCO, a conseillé la mise en oeuvre de politiques garantissant la participation des jeunes aux processus de prise de décision pour garantir que leurs propositions soient entendues et intégrées dans les programmes et les stratégies.

Il a appelé à une révision des systèmes éducatifs, en donnant la priorité à la formation de citoyens critiques et actifs, permettant aux jeunes et aux entrepreneurs de mieux comprendre les processus politiques et de jouer des rôles plus importants dans la société.

Il a suggéré la formulation de politiques promouvant l'égalité des sexes, la massification et la création de centres de recherche scientifique et de programmes de résilience pour faire face au changement climatique.

Le forum a également recommandé l'expansion de la culture de la paix grâce à l'accès et à l'utilisation efficace des technologies numériques et à la création d'un réseau de femmes africaines pour la prévention des conflits, la négociation de paix et la réconciliation nationale.

La Biennale s'est aussi prononcée en faveur de l'intégration des femmes en matière de résolution des conflits, dans le respect de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'ONU, ainsi que de l'augmentation du nombre de femmes dans les actions de prévention et de résolution des conflits.

Le forum, qui a réuni 790 participants venus de différents pays africains, a préconisé l'établissement de partenariats entre dirigeants politiques et jeunes, dans des projets sociaux et économiques durables, pouvant à bénéficier à la société dans son ensemble.