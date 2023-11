Angola: Une entreprise américaine entre sur le marché hôtelier angolais

Luanda — La société américaine « Hilton Hotels & Resorts », l'une des plus grandes chaînes hôtelières au monde, confirme son entrée sur le marché hôtelier angolais, à travers un accord de partenariat, signé jeudi, à Luanda, avec le groupe d'affaires « Veleiro ».

La signature de l'accord respectif, appelé « Branding & Management Contract - Hilton/Prodoil », marque le début de la construction d'un hôtel cinq étoiles dans la capitale du pays, avec un investissement d'environ 150 millions de dollars américains par la société angolaise Veleiro, dont le financement est déjà garanti par les banques internationales.

L'infrastructure, qui sera construite sur une période de quatre ans, dans l'espace du restaurant Jango Veleiro (entrée de l'île de Luanda), comprend 302 chambres et devrait créer 1.900 emplois directs.

Le contrat, signé par le président du conseil d'administration de Prodoil, Pedro Godinho, et le vice-président de Hilton pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Carlos Khanness, établit que la société américaine est la gestionnaire de l'hôtel, tandis que la société angolaise est propriétaire du projet.

Selon Pedro Godinho, Hilton a également coopéré à la mobilisation de ressources financières auprès d'entreprises internationales, qui ont déjà fourni le financement correspondant.

Par ailleurs, le document paraphé jeudi autorise également que la gestion de la copropriété d'habitations « Fútila Sea Breeze », construite il y a cinq ans par le groupe Veleiro, à Cabinda, soit également assurée par l'entreprise américaine.

Avec 11 bâtiments, comprenant 280 appartements déjà achevés, le projet Fútila, dont la première pierre a été posée en 2012, a été budgétisé à environ 65 millions de dollars.

Pour le directeur de Prodoil, Pedro Godinho, la signature dudit contrat marque l'entrée définitive de la plus grande chaîne hôtelière du monde (Hilton) sur le marché angolais, après 15 ans de tentatives, en plus de symboliser la réalisation d'un rêve de plus de 16 ans par le groupe d'affaires angolais.

Avec cela, a-t-il dit, la présence de l'entreprise américaine en Angola transmettra un message de crédibilité et de confiance dans le pays au marché international, ce qui permettra à d'autres investisseurs de venir des États-Unis d'Amérique (USA), en particulier, et du monde entier en général.

« Avec cette initiative, nous entendons apporter notre contribution à la création d'infrastructures de soutien pour le développement du tourisme en Angola, un secteur qui a le potentiel d'être l'un des plus grands contributeurs à l'économie angolaise, si le pays est en mesure de développer des stratégies suivi par d'autres nations qui dépendent principalement de l'hôtellerie et du tourisme », a-t-il souligné.

Pedro Godinho veut donc compter sur le soutien institutionnel des autorités angolaises, afin de créer des conditions favorables visant à catalyser et accélérer le processus d'approbation des exigences requises pour la matérialisation de projets similaires dans le pays.

À son tour, le vice-président de Hilton pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Carlos Khanness, a déclaré que son entreprise est disponible pour opérer en Angola et dans d'autres pays africains, à travers des accords de gestion d'infrastructures hôtelières ou des investissements directs dans ce secteur.

Interrogé sur la disponibilité au public des logements en copropriété Fútila, l'homme d'affaires a déclaré que Hilton effectuerait encore quelques rénovations pour adapter les résidences respectives au standard de la chaîne hôtelière qui sera gérée par la société américaine en Angola. Il a donc anticipé la préparation des maisons pour 2025.

Se confiant à la presse, la source a considéré l'accord signé avec l'entreprise angolaise comme un bon partenariat pour le succès des deux projets respectifs: gestion de l'hôtel et de la copropriété Fútila.

Avec le « label » de la plus grande chaîne hôtelière au monde, Hilton gère au moins sept mille 300 unités hôtelières dans le monde, dont 75 % lui appartient et 25 % relèvent de contrats de gestion, un modèle similaire au contrat paraphé jeudi avec le Groupe Veleiro, selon Carlos Khanness.

Toujours après la signature du Contrat de Branding et de Gestion - Hilton/Prodoil, le ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano João, a déclaré que ce partenariat augmente le niveau de responsabilité de son secteur, qui doit promouvoir et mobiliser des événements pour rentabiliser l'infrastructure qui seront gérées par la société américaine, avec un accent particulier sur la province de Cabinda.

A l'occasion, le ministre a rappelé que le Gouvernement angolais continuera à oeuvrer pour améliorer le service public et l'environnement des affaires dans le pays, en vue d'attirer les investissements directs étrangers.

Il a réitéré que le Budget Général de l'État (OGE) "ne sera plus le principal financier de la croissance et du développement socio-économique de l'Angola", laissant cet espace au secteur privé étranger, qui contribuera à environ 50% des besoins de développement du pays.

En outre, le gouvernant a expliqué que les banques commerciales pourraient faire partie du financement de l'économie angolaise, avec 10% des besoins financiers, tandis que l'OGE contribuerait à environ 30% et les investissements pétroliers directs étrangers à hauteur de 10%, en plus des investissements de chaque citoyen et la société civile, ainsi que les organisations internationales et la communauté angolaise de la diaspora.

Outre des hommes d'affaires, la cérémonie de signature de l'accord de gestion des infrastructures par le groupe d'affaires Veleiro a eu lieu en présence de l'ancien vice-président de la République d'Angola, Bornito de Sousa, de l'ambassadeur des États-Unis en Angola, de Tulinabo Mushingi, ministre de Télécommunications, technologies de l'information et communication sociale, Mário Oliveira, entre autres personnalités.