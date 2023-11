Angola: Le rôle des femmes dans les processus de paix domine la deuxième journée de la Biennale

Luanda — "Le processus de transformation des systèmes éducatifs: pratiques de financement innovantes dans le contexte africain" et le "rôle des femmes dans le processus de paix, de sécurité et de développement au niveau africain" ont marqué jeudi la deuxième journée du Forum panafricain pour la culture de la paix - Biennale de Luanda.

L'ordre du jour de cette deuxième journée comprenait également l'approche des « Défis et opportunités pour l'intégration du continent africain et les perspectives de croissance économique » et « Le changement climatique : défis éthiques, impact, adaptation et vulnérabilité ».

Appelée à aborder « Le processus de transformation des systèmes éducatifs : pratiques de financement innovantes dans le contexte africain », la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation de l'Angola, Maria do Rosário Bragança, a reconnu la nécessité d'une transformation urgente du système éducatif africain, en vue d'offrir une plus grande qualité et compétence dans la formation du personnel pour le développement du continent.

Selon la gouvernante, pour qu'une éducation axée sur la « culture de la paix » puisse se réaliser, il doit y avoir une transformation urgente du système éducatif, un processus reconnu par les ministres africains de l'éducation et l'UNESCO.

Pour la ministre, malgré les progrès observés au cours des cinq dernières décennies dans l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles et les femmes, il y a également eu une détérioration de la qualité de l'éducation, car il n'y a pas d'investissement dans les enseignants qui sont le moteur du développement de l'éducation. .

Sur le même sujet, le commissaire de l'Union africaine pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, Mohamed Belhocine, a déclaré que sur le continent, notamment au-dessous du Sahara, il y a 98 millions d'enfants des niveaux primaire et secondaire en dehors du système scolaire, un fait qui pourrait constituer une menace pour la société si le système éducatif n'est pas modifié.