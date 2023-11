Centrafrique: A Bangui, le succès d'une foire organisée par des femmes entrepreneures

En République centrafricaine (RCA), la capitale Bangui accueille une foire agricole et culinaire organisée par la Fédération des associations des femmes entrepreneures de Centrafrique (Fafeca). L'objectif est de valoriser les produits locaux. Ouvert le 20 novembre, l'événement prendra fin ce 26 novembre et les stands ne désemplissent pas.

Malgré le soleil et la chaleur, les visiteurs affluent à la découverte des produits agricoles. Avec des regards émerveillés, ils parcourent les stands qui sont là, à la rencontre des groupements agricoles, une vingtaine enregistrée.

On distingue les carottes, les ignames, le manioc, les courges, les arachides et d'autres produits cultivés à Bangui et dans les vingt préfectures de la RCA.

Portia Deya-abazene, présidente de cette foire, souligne : « Nous voulons mettre [en place] un réseau entre les femmes entrepreneures qui transforment et celles qui sont dans l'agriculture et l'élevage pour les mettre en réseau, parce que celles qui transforment ont justement besoin de la matière première et nous voulons éviter que cette matière première vienne de l'extérieur. On fait des ateliers de sensibilisation et en même temps des formations. »

Une belle opportunité pour les groupements agricoles de partager des expériences, de nouer des partenariats et d'établir des opportunités d'affaires. Gladys Adora est directrice de l'entreprise VALP Sarl spécialisée dans la transformation des produits agricoles : « L'arachide, on peut la transformer de plusieurs façons. On peut faire de la pâte, on peut faire des gâteaux avec. On peut aussi [le faire] pour les courges, les haricots rouges, les pistaches, même les champignons et le maïs aussi. »

Ceci pour lutter non seulement contre l'insécurité alimentaire qui touche la RCA après les crises, mais aussi et surtout, observer une mutation vers une agriculture pourvoyeuse d'emplois.