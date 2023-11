Angola: Débat sur la conciliation des enjeux éthiques

Luanda — L'éthique et la scientificité dans la prise de décisions politiques conciliées avec la préservation de l'environnement et l'intérêt national ont été discutées jeudi après-midi, à la Biennale de Luanda.

Dans le panel "Changement climatique : défis, impact, adaptation et vulnérabilités", le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a déclaré que l'éthique nous oblige à faire la différence entre la science et la politique et que les décisions doivent respecter les évaluations techniques.

Le Gouvernement définit des priorités, mais celles-ci sont ensuite évaluées au niveau technique sur des enjeux nationaux et régionaux dans l'intérêt des populations, de l'État et des pays voisins.

João Baptista Borges a également informé que la stratégie de durabilité intègre des politiques de lutte contre le changement climatique, avec des objectifs de transition énergétique, produisant de l'énergie propre, à travers la construction de barrages hydroélectriques et la construction de parcs solaires, pour compenser les périodes d'irrégularité hydrologique.

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a aussi défendu la promotion de programmes éducatifs visant à accroître le sentiment de propriété de la population par rapport aux biens publics et à contribuer à leur protection et à prévenir leur vandalisme.

Il a mentionné que la dispersion des familles indigènes, principalement dans le sud du pays, a rendu difficile l'assistance et la fourniture de services à ces populations.