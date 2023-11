Angola: Ivanhoe Group investit plus de 6 milliards de dollars dans l'exploration du diamant

Luanda — Au moins six milliards de dollars seront investis, d'ici la fin de cette année, par le groupe international canadien Ivanhoe, pour l'exploration de diamants, dans trois régions du pays, a déclaré jeudi, à Luanda, la présidente de l'entreprise, Marna Cloete.

Selon la présidente du groupe, qui parlait en marge de la deuxième Conférence et Exposition Internationale du Secteur Minier, qui se déroule du 23 au 24 de ce mois, l'Angola est un potentiel de cuivre qui possède les mêmes éléments sismologiques similaires à la troisième plus grande réserve de cuivre au monde, qui est la RDC.

Elle a expliqué que son groupe est engagé dans l'exploration de la mine susmentionnée sur une période de trois ans.

À cet effet, elle a indiqué que la première mesure que le groupe ferait serait d'ouvrir un bureau en Angola pour ensuite réaliser des études géologiques et ensuite se déplacer dans la zone d'exploration.

Selon Marna Coethe, l'Angola, la Zambie et la RDC font partie de la même formation géologique, soulignant que le cuivre est l'un des métaux fondamentaux pour la transition énergétique.

Elle a ajouté que les bénéfices de l'exploration reviendront aux entreprises et aux communautés où les minéraux seront explorés et contribueront à l'emploi des jeunes.

Participent à la deuxième édition de la Conférence et exposition minière internationale d'Angola (AMC) sous le thème « Ressources minérales : développement, durabilité et défis », des représentants de sept pays, une liste de 60 intervenants qui partagent leurs connaissances, fournissant des informations sur les projets actuels et futurs de l'industrie minière, entre autres.

"La Vision de l'Angola pour le développement durable des ressources minérales", une session qui révélera la position de l'Angola par rapport au développement des ressources minérales et son engagement à revitaliser le secteur minier, dans le but de promouvoir la stabilité et la transparence pour instaurer la confiance chez les investisseurs internationaux sera abordée.

Les investisseurs et les parties prenantes de l'industrie minière angolaise participeront à une série de sessions minières pour discuter de projets de développement stratégiques, de partenariats et d'opportunités d'investissement en Angola qui stimulent l'innovation et les pratiques durables dans l'industrie minière.