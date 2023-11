Sénégal: La Maison des Nations Unies marque l'attachement renouvelé du Sénégal à l'ONU (Macky Sall)

Diamniadio — La Maison des Nations Unies inaugurée à Diamniadio »marque une fois l'attachement renouvelé » du Sénégal à l'ONU qui »incarne l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur », a déclaré le président Macky Sall.

»Cette cérémonie d'inauguration de la Maison des Nations unies marque une fois l'attachement renouvelé de notre pays, aux Nations Unies qui incarnent l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur. C'est tout le sens de l'édification de ce somptueux complexe qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l'Organisation des Nations unies », a t-il affirmé.

Le chef de l'Etat intervenait, jeudi, lors de la cérémonie d'inauguration de la Maison des Nations Unie construite dans la nouvelle ville de Diamniadio, non loin de la sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng.

L'évènement s'est déroulée en présence du président de la Roumanie Klaus Werner Iohannis et de la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations unies, Amina J. Mohammed.

Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le président du Conseil économique, sociale et environnement, Abdoulaye Daouda Diallo, des membres du gouvernement sénégalais, des parlementaires et élus territoriaux et notables ont aussi assisté à la cérémonie.

Macky Sall a expliqué que l'idée de réaliser ce complexe au coeur de la nouvelle ville de Diamniadio s'inscrit dans son souci de vouloir regrouper les 34 agences onusiennes représentées au Sénégal, dans un cadre idéal et adéquat de travail, pour une meilleure synergie de façon à améliorer leur collaboration et leur efficacité.

Le chef de l'Etat a assuré que la construction de cet édifice a tenu compte des conditions climatiques et de sécurité.

Il a adressé ses vives félicitations au promoteur de ce complexe et à toutes les entreprises locales et étrangères et autres partenaires ainsi que les services de l'Etat engagés la réalisation de ce travail.

»Tout ce travail a nécessité du temps et des efforts considérable. C'est un travail remarquable qui a été abattu y compris lors de la Covid-19. Félicitations à toutes et à tous », a lancé le chef de l'Etat.

Selon un document officiel, la Maison des Nations Unies est érigée sur treize hectares au pôle urbain de Diamniadio, dans le département de Rufisque.

Elle est appelée à accueillir à terme les 34 agences du système des Nations unies basées au Sénégal. Elle a capacité d'accueil de plusieurs milliers de personnes et dispose d'un espace fonctionnel pour le personnel.

Le bâtiment qui dispose également d'un centre de conférence d'une capacité de 500 places est équipé d'une sonorisation autonome et d'un système de visio-conférence. On y retrouve quatre secteurs dont la partie tertiaire comprend 1800 postes de travail, précise le document.