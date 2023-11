Egypte: Discours du Président lors de la réunion 'Vive l'Égypte, réponse du peuple en solidarité avec la Palestine'

document

Au nom d'Allah le Clément Miséricordieux

Honorable assistance,

Mesdames et messieurs,

Noble peuple d'Égypte,

C'est un grand plaisir pour moi et de ma fierté d'être présent à cette honorable réunion du peuple égyptien rassemblé pour le bien de la patrie et de la cause. Il a été rassemblé par l'Égypte et l'arabisme, et qui y adhère ne se perd jamais ni se divise. Mon bonheur atteint ses limites, en voyant de l'espoir dans notre réunion, alors que nous formulons un titre à l'avenir et nous lui ouvrons la voie, et comme nous nous sommes engagés ensemble, que l'unité et l'alignement des Égyptiens restent le garant de la survie de l'Égypte, après la volonté d'Allah le Tout-Puissant, et la constante qui n'accepte pas le changement.

Mesdames et messieurs, peuple vaillant d'Égypte,

La région arabe est confrontée à une crise grave, qui s'ajoute aux défis sans précédent dont elle a été victime au cours des décennies. La cause palestinienne est également confrontée à une courbe très dangereuse et sensible, à la lumière d'une escalade instinctive et inhumaine qui a pris l'approche de sanction collective et de massacres comme moyen d'imposer une réalité sur le terrain, conduisant à la liquidation de la cause, le déplacement du peuple, la saisie des terres, outre, les balles perdues ne différencient pas entre un enfant, une femme et un vieil homme. Au contraire, la machine à tuer a fonctionné sans esprit pour la guider ni conscience pour la réprimander, elle est donc devenue une honte sur le front de toute l'humanité.

Dès le premier instant où l'étincelle de cette guerre a explosé, l'État égyptien a géré la situation avec une combinaison de détermination dans la prise de décision et de flexibilité dans l'action, en suivant attentivement le cours des événements, la mise à jour opportune des informations et la communication avec toutes les parties actives. Une cellule de gestion de crise a été constituée à partir de toutes les institutions publiques concernées, et j'ai suivi son travail personnellement à toute heure.

Ma décision a été décisive, et c'est la même décision de l'Égypte, État et peuple, d'être à l'avant-garde du soutien à nos frères en Palestine et de prendre l'initiative d'oeuvrer pour eux. Cette décision est fermement ancrée dans la conscience de notre nation. L'Égypte a écrit l'histoire de sa lutte, associée à des sacrifices pour la cause palestinienne, et le sang égyptien a été mêlé avec le sang palestinien au long de sept décennies, l'histoire et la géographie ont jugé que l'Égypte restera la base pour soutenir la lutte du peuple palestinien frère.

Noble peuple d'Égypte,

L'Égypte a déployé des efforts sincères et intenses pour empêcher l'escalade de cette guerre, à tous les niveaux.

Sur le plan politique : Nous avons organisé au Caire le premier sommet international avec une large participation internationale et régionale afin d'obtenir la reconnaissance internationale de la nécessité de mettre fin à ce conflit et d'assurer le flux de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. La participation de l'Égypte au sommet arabo-islamique a été effective et active, où ses résultats étaient compatibles avec la position égyptienne en général. L'État a également intensifié ses contacts internationaux avec les dirigeants et les responsables régionaux et internationaux, alors que nous affirmions à tous la position égyptienne qui rejette définitivement les plans de déplacement forcé de nos frères palestiniens que ce soit de la bande de Gaza ou de Cisjordanie, en Égypte et en Jordanie, afin d'éviter la liquidation de la cause, sans préjudice à la sécurité nationale de nos pays.

Ici, je remercie les pays du monde, au sommet desquels les États-Unis, qui ont affirmé leur soutien à la position égyptienne et leur rejet de toute tentative à cet égard. Nous avons également souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et de retourner à la table de négociation pour parvenir à une paix juste et globale fondée sur la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien frère, en premier lieu la reconnaissance de l'État palestinien, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Humanitaire : La décision a été de continuer à ouvrir le poste-frontière de Rafah pour le flux des aides alimentaires, médicales et de carburant, ainsi que pour accueillir les blessés. Malgré la férocité et la violence des combats, nous avons maintenu l'ouverture continue du passage. Les aides apportées par l'État égyptien à la bande de Gaza ont atteint d'environ 12000 tonnes, transportées par 1300 camions, dont 8400 tonnes fournies par l'État égyptien à travers le Croissant-Rouge égyptien, l'Alliance nationale pour l'action civile pour le développement et le Fonds Tahia Misr, ce qui représente 70% de l'aide totale.

Nous avons également désigné l'aéroport international d'Al-Arich pour recevoir des avions d'aide en provenance de l'étranger avec un total de 158 vols. Les efforts conjoints de l'Égypte avec les États-Unis et les frères qatariens ont abouti à la conclusion d'une trêve humanitaire pour une période de 4 jours, pouvant être prolongé, et j'espère que sa mise en oeuvre commencera dans les jours à venir sans délai ni procrastination.

Noble peuple d'Égypte,

Je vous assure, en termes clairs et sincères, que nous sommes déterminés à affronter cette crise, en respectant les droits historiques du peuple palestinien et en adhérant à notre sécurité nationale sacrée. Pour ce but, nous déployons nos efforts et notre sang, dotés du pouvoir de la sagesse et de la sagesse du pouvoir. Nous recherchons l'humanité perdue parmi les ruines des conflits à somme nulle, déclenchés par des voix extrémistes, oubliant le fait que le nom d'Allah Al-Adl (le Tout Juste), unit les peuples de toutes les couleurs, religions et races, et que la paix est le choix de l'humanité, même si ses ennemis pensent autrement. Prions Allah de couronner nos efforts pour la paix par la réussite, et nos sacrifices pour l'humanité par le succès, en nous alignant pour le bien de la patrie et de sa sécurité, réunis par la cause et ses constantes.

Vive l'Égypte..Vive la Palestine.

As-Salamou 'Alaykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh

Source : Presidency.eg