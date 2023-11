Afrique du Nord: Musique, chants, danses, peinture - La diversité culturelle marocaine sur scène à Abidjan

L'ambassadeur du Maroc, Abdelmalek Kettani et Sakina Agoumi ont animé une conférence de lancement de la semaine culturelle, le 22 novembre 2023, à l'Insaac.

Du 27 au 30 novembre 2023, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) et le palais de la culture de Treichville accueilliront les festivités de la grande semaine culturelle marocaine qu'organise l'Université Mohamed VI Polytechnique (Um6p), en partenariat avec l'Insaac et la Fondation des cultures du Monde (Fcm).

C'est l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, avec à ses côtés Sakina Agoumi de la Fcm qui a donné l'information lors de la conférence de lancement à l'Insaac, le 22 novembre 2023.

L'objectif de cette semaine culturelle, selon le diplomate, est de promouvoir le partage, le mélange et le dialogue créatif des cultures et de faire de la culture un facteur d'intégration, de développement et d'encouragement pour les jeunes, en les impliquant dans un environnement créatif.

« Ce rassemblement culturel témoigne de la fraternité et de la volonté mutuelle de coopération dans tous les domaines et la mise en oeuvre de partenariats positifs afin de développer, et de promouvoir le patrimoine culturel commun de la Côte d'Ivoire et du Maroc », a déclaré S.E.M. Abdelmalek Kettani.

Poésie, chants, musique, peinture, danses, débats, jeux d'échecs, ateliers pour enfants, Yoga, observation d'oiseaux, observation d'étoiles, cuisine et plusieurs autres activités pour les jeunes et enfants sont au programme de cette semaine culturelle, a annoncé Sakina Agoumi.

« Ce rendez-vous culturel est un concept de l'Ong Come To My Home. Il est à sa 26e édition. Pour le détail du programme de cette année, le 28 novembre, il y aura un Workshop autour de "l'entrepreneuriat culturel en Afrique" et un atelier de création plastique. Le 29 novembre, nous aurons la poursuite de l'atelier de création plastique, un tournoi d'échecs et une remise de trophées. Les activités de ces deux premiers jours vont se tenir à l'Insaac. Le jeudi 30 novembre, nous irons au palais de la culture pour le grand concert "Rhapsodies Africaines". Où seront sur scène, de nombreux artistes musiciens, chanteurs et danseurs marocains, ivoiriens et sénégalais », a détaillé la représentante de Fcm.

Siaka Ouattara, le directeur général de l'Insaac, à son tour, s'est félicité non seulement du partenariat, mais surtout le choix porté sur son institution qui va abriter les activités du 27 et 28 novembre. « L'insaac est prêt à accompagner l'initiative. Que cette activité culturelle qui verra la participation d'étudiants de l'Insaac se déroule bien afin que nos étudiants apprennent à l'occasion l'autre face de la culture marocaine », s'est réjoui le directeur général de l'Insaac.

Cette 26e édition de Come To My Home est placée sous le patronage de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie et placé sous l'égide de l'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire.