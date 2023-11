Sénégal: Arrondissement des Almadies - Le nouveau sous-préfet a pris fonctions

Mouhamadou Lamine Thiam, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement des Almadies, dans la région de Dakar a été installé dans ses fonctions ce lundi par le préfet Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, chef de la circonscription départementale. Il remplace à ce poste, le défunt, sous-préfet Pape Serigne Niang, qui a dirigé cet arrondissement de juillet 2022 à novembre 2023.

S'exprimant lors de la cérémonie d'installation du nouveau chef de l'arrondissement, en présence d'autorités administratives, territoriales et de chefs coutumiers et religieux, le préfet de Dakar a relevé le caractère important des attributs de l'arrondissement des Almadies, fortement marqués par la richesse de son histoire et de son ancrage religieux...

«Fort de la confiance qui vous a été accordée par le niveau central, vous aurez la charge de coordonner dans l'arrondissement la mise en oeuvre des actions de l'État en participant au développement local de celui-ci en garantissant le maintien de l'ordre et la cohésion sociale (..). En tant que fonctionnaire jouissant d'une bonne expérience, loyal et dévoué dans l'accomplissement de ses devoirs, nous vous formulons l'engagement à vous accompagner pour la réussite de vos missions», a souligné le préfet.

Installé officiellement dans ses fonctions, le sous-préfet, a fait état de sa disponibilité et de son engagement à assurer les missions qui lui sont confiées. Ce, en se positionnant comme un Manager des orientations des politiques définies par l'Etat tant sur le plan social, économique, culturel, religieux et sécuritaire. Ainsi, en appelle-t-il à l'implication de tous les acteurs pour relever les défis. «Tous ensemble, nous sommes invités à prendre part activement au développement de la circonscription, il s'agit de l'administration déconcentrée, des collectivités territoriales, des forces de sécurité et de défense, des partenaires techniques et financiers, des organisations de femmes, des associations de jeunes, des OCB, ainsi que les autorités religieuses et coutumières», déclare-t-il.

L'installation du nouveau sous-préfet qui intervient quelques semaines après la disparition du sous-préfet Pape Serigne Niang, a servi d'occasion, aux différents orateurs de saluer sa mémoire en lui rendant un vibrant hommage. A cet égard, les autorités administratives, territoriales et religieuses se sont confondues en propos pour relever l'élogieux parcours du disparu.

Du défunt Sous-préfet, ils ont dit avoir retenu, «qu'il était un grand administrateur de l'Etat, un haut fonctionnaire en permanence disponible qui s'est toujours positionné en fervent animateur, conseiller, accompagnateur dans le souci de l'intérêt général , et dans les principaux domaines de la vie collective, économique, sociale, culturelle et religieuse».