Maroc: L'initiative 'JobInTech' célèbre sa première promotion à Rabat

Rabat — Une cérémonie de remise des attestations au profit des lauréats de la première promotion de l'Initiative nationale de formation massive des talents du digital "JobInTech", a été organisée jeudi à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) à Rabat.

Ainsi, 40 apprenants ont reçu leurs diplômes après avoir complété leur formation dans le cadre de la première session de formation au niveau de l'ENSAM, qui vise le nombre de 140 apprenants en IT.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a indiqué que l'initiative JobInTech s'aligne avec les objectifs prioritaires du Royaume, en termes notamment de renforcement des compétences dans les métiers du digital, pour répondre aux besoins sans cesse croissants en la matière.

Le secteur du numérique est appelé à se positionner comme le fer de lance de la compétitivité et de l'attractivité des entreprises marocaines, représentant par la même l'un des enjeux en matière de modernisation de l'économie nationale et sa sophistication structurelle.

Cette ambition, a-t-il poursuivi, rend nécessaire l'adaptation aux mutations accélérées du contexte international où le rythme des innovations technologiques portées par le digital ne cesse de s'intensifier au fil des années.

L'acquisition de compétences avérées dans le domaine du digital permet de libérer le potentiel créatif et entreprenant des jeunes, avec tout ce que cela pourrait induire en termes de création de davantage de valeur ajoutée et d'emplois de qualité, a relevé le ministre.

Dans ce sens, M. Miraoui a mis en avant les les choix novateurs portés par le PACTE ESRI-2030 en matière de capacitation des étudiants en compétences numériques, notamment à travers l'intégration de modules de formation en digital skills, dispensés tout au long des cycles de formation (LMD).

Il s'agit également de la mise en place des Digital Learning Centres (Code 212), qui constitueront d'ailleurs l'un des principaux leviers de déploiement du projet JonInTech lors de la phase de généralisation de ce concept, a-t-il noté.

Ces espaces, selon lui, visent à stimuler les talents et à permettre aux étudiants d'acquérir des bases solides dans les métiers d'avenir dont le Maroc a besoin (Big Data, Robotique, objets connectés, Intelligence artificielle...), ce qui contribuerait in fine à renforcer l'attractivité du pays eu égard aux grands donneurs d'ordre dans le domaine de l'économie numérique, avec comme objectif atteindre 100.000 certifications à l'horizon 2026.

L'événement d'aujourd'hui vient couronner plus d'un an d'échanges et de consultations pour mettre en place ce programme, a indiqué de son côté le directeur de l'ENSAM, Samir Belfkih, qui a mis en exergue le taux d'employabilité très élevé des ces lauréats, "qui ont pratiquement tous obtenu une offre d'emploi".

Dans une déclaration à la MAP, M. Belfkih a souligné que cette initiative vise aussi à valoriser le capital humain au Maroc, et lui permettre de maîtriser toutes les compétences susceptibles d'augmenter son employabilité.

Outre la formation des ingénieurs et des étudiants chercheurs, L'ENSAM est engagé dans l'effort de réponse aux attentes et défis auxquels fait face le tissu économique national, par le biais de ce type de programmes, a-t-il ajouté.

Initié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'Innovation, JobInTech, mobilise des opérateurs de formation de qualité, à savoir l'Université Mohammed V de Rabat, à travers ses quatre établissements : l'Ecole Mohammedia d'ingénieurs, l'Ecole nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, la Faculté des sciences de Rabat et l'ENSAM. S'y ajoutent des établissements du secteur privé, à l'instar de l'Université internationale de Rabat et d'autres organismes de formation spécialisés tel que ARKx.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Université Mohammed V de Rabat, du directeur général de la CDG Invest, du président de Maroc Numeric Cluster (MNC), ainsi que des partenaires public-privé et d'autres personnalités.