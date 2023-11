Maroc: Visa For Music - Rabat vibre aux rythmes des musiques hassanie et africaine

Rabat — Les amateurs de musique se sont donnés rendez-vous, jeudi à Rabat, pour se délecter de performances musicales inédites offertes par des jeunes artistes marocains et africains qui ont électrisé la foule en fusionnant les rythmes hassanis et africains, dans le cadre de la 10ème édition du Festival "Visa For Music".

L'assistance a ainsi eu droit à deux performances musicales, proposées respectivement par le groupe "Mhamid Band", de la Fondation "Joudour Sahara", originaire de M'Hamid El Ghizlane, et par le groupe africain "Playing for Change Africa", suscitant un enthousiasme captivant parmi les spectateurs.

"La Fondation Joudour Sahara pour l'apprentissage de la musique participe pour la 10ème fois au Festival Visa For Music, qui constitue un espace de promotion pour la musique et les artistes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient", a souligné dans une déclaration à la MAP, Halim Sbai, acteur culturel et président de cette Fondation.

Par ailleurs, il a fait savoir que, dans le cadre de la 10ème édition du festival, une résidence artistique a été mise en place, rassemblant des artistes originaires de l'Est et de l'Ouest de l'Afrique, précisant que cette initiative entend créer des canaux culturels favorisant les échanges artistiques et culturels entre ces deux régions du continent.

De son côté, l'artiste et membre du groupe "Mhamid Band", Naji El Amrani, a souligné que la participation au Festival "Visa For Music" représente une opportunité enrichissante pour les jeunes artistes de la région de M'hamid El Ghizlane, exprimant sa joie de prendre part à la dixième édition de cet événement musical important.

"Nous continuons à recevoir une formation continue dans le domaine de la musique afin d'affiner nos talents", a-t-il poursuivi, notant que la Fondation "Joudour Sahara" contribue, grâce à ses partenariats, à offrir des opportunités pour promouvoir les jeunes talents musicaux marocains.

Le festival "Visa For Music" se veut un espace d'échange et de dialogue entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale, dont les maisons de production, les agents artistiques, les directeurs artistiques, les institutions culturelles, les médias et les formateurs.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 10ème édition, qui se poursuit jusqu'au 25 novembre, propose plus de 60 concerts musicaux inédits, en plus de l'organisation de 15 rencontres, conférences et workshops.