Maroc: La généralisation des unités de protection de l'enfance, pierre angulaire du processus d'éradication du fléau des enfants des rues (ministre)

Rabat — La généralisation de la mise en place des unités de protection de l'enfance est une pierre angulaire dans le processus d'éradication du fléau des enfants des rues, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Dans une allocution lors de la signature de conventions entre son département et des associations bénéficiaires de l'appui aux projets de création d'unités de protection de l'enfance, Mme Hayar a expliqué que le ministère oeuvre pour le renforcement du rôle des dispositifs territoriaux intégrés pour la protection de l'enfance, en mettant en place des unités pour la protection de l'enfance.

Celles-ci constituent, a-t-elle ajouté, la pierre angulaire pour le renforcement du dispositif territorial intégré visant l'accompagnement des enfants des rues et l'éradication de ce fléau.

Un total de 83 centres d'accompagnement pour la protection de l'enfance ont été mis en place, soit une couverture à 100% de l'ensemble des provinces du Royaume, a-t-elle indiqué, faisant savoir que 41 projets soumis par des associations actives dans le domaine de la protection de l'enfance ont été sélectionnés, portant le nombre total à 54 unités, avec la perspective de leur généralisation au niveau de toutes les provinces et l'accompagnement des associations concernées.

La ministre a salué le rôle important que jouent ces associations au service des enfants, en tant que partenaire essentiels du ministère dans l'élaboration et l'exécution des politiques et programmes publics, vu leur proximité des familles et des enfants à travers l'implémentation des projets et initiatives de proximité.

De son coté, la présidente de l'organisation "Touche pas à mon enfant", Najat Anouar, a déclaré à la MAP, en marge de cette rencontre, que la convention signée entre son association et le ministère de tutelle porte sur l'appui à la mise en place d'une unité pour la prise en charge des enfants et femmes victimes de violence au niveau de la commune de Bouqnadel, province de Salé, soulignant que ce modèle s'inscrit dans le cadre du rapprochement des services du citoyen.

Dans une déclaration similaire, la présidente de l'association "Bayti", Yamna Taltit, a affirmé que ce partenariat appuie le travail de l'association dans le domaine de la protection de l'enfance et vise à promouvoir les droits de l'enfant en situation difficile et les enfants des rues, notant que le travail ciblera la détection, ainsi que l'accompagnement social et juridique de cette catégorie.

Ces conventions visent à généraliser la mise en place d'unités de protection de l'enfance en vue d'éradiquer le phénomène des enfants de rues, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI dans le domaine de la promotion et de la protection de l'enfance.