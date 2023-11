Sénégal: Ministère de la Culture - Le budget 2024 s'élève à plus de 21 milliards de FCfa

Au titre de l'année 2024, le projet de budget du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique est arrêté à 21 244 470 137 FCFA en autorisations d'engagement et à 20 748 470 137 FCFA en crédits de paiement.

Lors du vote du budget, le Ministre Aliou Sow a commencé sa présentation, en montrant l'intérêt de la culture. A ce titre, il indiquera que la culture est à la fois un moyen de consolidation et de promotion des diversités, un moteur du rayonnement diplomatique, un levier de croissance et de création d'emplois et un atout majeur pour le développement de notre pays. C'est le « ciment de l'unité nationale », ajoutera -t-il. Puis, il a rappelé que, dans le cadre du Pse, la Culture est prise en compte dans l'Axe1 « Transformation structurelle de l'économie et croissance », mais, en raison de son caractère fortement transversal, elle s'enracine dans les deux autres axes du Pse.

L'enjeu est de renforcer la place qui doit revenir à ce secteur et à ses acteurs dans le développement socioéconomique du pays, dans un esprit de préservation de l'identité nationale, de la cohésion sociale et du dialogue interculturel. Poursuivant son propos, le Ministre a signalé que pour faire face en particulier aux défis et enjeux de la créativité et de l'innovation du secteur, l'Etat s'engage à trouver, en permanence, des solutions qui renforcent le dynamisme et l'attractivité du secteur.

Dressant l'état des réalisations de son département pour 2023, le ministre a mis l'accent sur les résultats probants en termes de renforcement de la dynamique de réhabilitation et de mise aux normes des infrastructures culturelles et des lieux de diffusion ; de soutien multiforme aux manifestations culturelles et à la mobilité des acteurs ; de soutien à la production et à la créativité ; d'assistance aux artistes et de lutte contre la précarité ; de renforcement de la décentralisation de l'action culturelle ; d'accompagnement à la structuration ; de préservation de notre patrimoine et de renforcement du rayonnement international de notre pays.