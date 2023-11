Ile Maurice: Un «Palestine Charity Day» pour récolter des fonds

Ils sont plus de 20 organisations à but non lucratif à Maurice, dont des écoles, à se regrouper pour former le mouvement #TogetherForPalestine face au génocide dans la bande de Gaza. Le collectif organise ce dimanche 26 novembre, un Palestine Charity Day, dans le but de lever des fonds en soutien au peuple palestinien. L'événement aura lieu au Shah Noorani Institute of Technology (SNIT), sous l'égide de la World Islamic Mission Mauritius, à Bell-Village à partir de 10 heures. La totalité des dons reçus sera remise à l'équipe d'aide humanitaire de la Al Ihsaan Foundation, active à Gaza. Plusieurs personnes faisant partie du mouvement #TogetherForPalestine, notamment le secrétaire général de la World Islamic Mission Mauritius, Hamade Aubdoollah, se sont réunies hier pour une conférence de presse au SNIT en vue de cet événement.

L'idée principale de cet événement est de regrouper le public pour un moment de partage, de sensibilisation et de solidarité. La levée de fonds se fera principalement à travers la vente de nourriture. De plus, chacun aura l'occasion de participer à de nombreuses activités, telles qu'un espace où il pourra se faire une idée et une expérience de la vie des Palestiniens dans un camp de réfugiés, ainsi qu'assister et participer à des sessions de sensibilisation, à des débats et à des explications autour du conflit. Pour les enfants, des activités telles que le tir à l'arc et l'équitation sont prévues.

De même, le public bénéficiera gratuitement de consultations médicales sur place, ou pourra participer à un don de sang. Par ailleurs, dans un esprit de solidarité, plusieurs artistes présenteront leurs oeuvres à des fins d'exposition et de vente. L'exposition débutera à 10 heures, tandis que la vente commencera à 14 heures.