Ile Maurice: Jean-Michel Giraud reprend la présidence

Kamil Patel n'est plus le président de la Fédération mauricienne de tennis (FMT). Il a soumis sa démission au comité exécutif de l'instance sportive mercredi. C'est Jean-Michel Giraud qui a repris les rênes de la FMT. «Après les Jeux des îles 2023, je pense que je suis arrivé à la fin d'un cycle. En plus, mon travail est devenu plus prenant. Je pense que c'était le moment pour moi de céder ma place», explique Kamil Patel.

C'est, donc, Jean-Michel Giraud qui a été choisi pour reprendre la fédération en main. «Mon objectif est de redresser la fédération et donner un nouveau souffle au tennis mauricien. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau financier et des infrastructures. Il faut également qu'on reparte à la conquête des sponsors», déclare Jean-Michel Giraud. Ce dernier connaît bien les rouages de la fédération pour l'avoir présidée de 2001 à 2009. Par la suite, il a occupé le poste de secrétaire général de 2010 à 2016. Après l'assemblée générale élective de 2021, Jean-Michel Giraud siégeait au sein du comité exécutif en tant que membre.

Virginie Lennon-Blackburn et Georgina Rogers ont aussi quitté le comité. Elles y siégeaient respectivement comme secrétaire générale et vice-présidente. «Leurs postes ont déjà été comblés», souligne Jean-Michel Giraud. Florian Manson est le nouveau secrétaire général et Edouard Ah Chuen assurera la vice-présidence. Jean-Michel Giraud annonce l'intégration de nouveaux membres, Devika Hariramani, Emma Taikie et Jean-Marc Thomas. «Au cours des jours qui viennent, je vais rencontrer les parents. Ces derniers sont des éléments incontournables dans la vie de la fédération», annonce-t-il.

Jean-Michel Giraud dit qu'il assumera les responsabilités de président pour un an. «L'idée est de tout mettre en oeuvre afin de redonner du dynamisme à la fédération et passer le relai à une équipe motivée», dit-il. Ancien joueur de tennis professionnel, Kamil Patel avait été élu à la présidence de la FMT en février 2013 et il en était à son troisième mandat. Dans un communiqué, la FMT annonce que Kamil Patel démissionnera également du bureau exécutif du comité olympique mauricien. «Ce n'est pas encore fait mais j'en informerai le président du COM», confirme ce dernier. Il y occupait le poste de deuxième vice-président.

Le nouveau comité exécutif

Président : Jean-Michel Giraud

Vice-président : Edouard Ah Chuen

Secrétaire général : Florian Manson

Trésorière : Doris Chan Tam Neng

Assistant-trésorier : Olivier Joly

Membres : Devika Hariramani, Jean-Marc Thomas, Emma Taikie