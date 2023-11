Maroc: Visa For Music - Le public R'bati plongé dans la magie des rythmes jazz et gnaoua

Rabat — Le public R'bati a vécu, jeudi soir, des moments exceptionnels le temps d'un concert rythmé par les sonorités marocaines et canadiennes et mêlant style gnaoui et jazz, qui a été donné avec brio par l'un des saxophonistes les plus talentueux de la scène internationale, Yannick Rieu, et la brillante Mâalma gnaouie, Hind Ennaira, dans le cadre de la 10ème édition du Festival "Visa For Music".

Sous un tonnerre d'applaudissements du public, venu en masse au Théâtre Mohammed V, Rieu et Ennaira ont gratifié l'assistance d'un concert riche en couleurs et en émotions, la plongeant dans un voyage artistique inédit et un dialogue harmonieux entre divers courants musicaux qui puisent dans des cultures différentes et reflètent l'esprit d'ouverture et de coopération du festival.

Avec un style musical cohérent et mélodieux associant des sonorités gnaoua et jazz, ce duo a réussi à captiver le public, en lui offrant un florilège musical aux transitions fluides d'un style à l'autre. Cette fusion inattendue entre le saxophone et le guembri a donné lieu à une chef d'oeuvre d'exception.

Dans une déclaration à la MAP, Yannick Rieu, s'est dit très heureux de prendre part pour la première fois au festival "Visa For Music", soulignant que ce rendez-vous artistique constitue une belle opportunité pour son groupe pour renforcer les liens entre les musiques canadienne et maroco-africaine et favoriser les échanges culturels.

Il s'est, également, dit impressionné par la musique gnaoua et la performance exceptionnelle livrée par l'artiste Hind Ennaira, notant que ce partenariat musical était en préparation depuis plusieurs mois, afin de concevoir un dialogue harmonieux et une fusion aboutie entre le jazz et la musique gnaoua.

De son côté, la grande Mâalma gnaouie, Hind Ennaira a exprimé sa joie et sa fierté de cette coopération inédite avec le saxophoniste international Yannick Rieu, se disant très satisfaite de la performance musicale livrée sur les planches du théâtre Mohammed V de Rabat.

Le festival "Visa For Music" donne la possibilité aux artistes marocains de mettre en valeur la culture marocaine et de s'ouvrir sur des rythmes et des sonorités d'ailleurs, a-t-elle ajouté.

Il se veut aussi un espace d'échange et de dialogue entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale, dont les maisons de production, les agents artistiques, les directeurs artistiques, les institutions culturelles, les médias et les formateurs.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 10ème édition qui se poursuit jusqu'au 25 novembre, propose plus de 60 concerts musicaux inédits, en plus de l'organisation de 15 rencontres, conférences et workshops.