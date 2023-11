Maroc: Kénitra - Série de colloques sur le rôle des oulémas dans l'indépendance du Maroc

Kénitra — Les oulémas et leur rôle dans l'indépendance du Maroc est le thème d'une série de colloques et de conférences, organisés à Kénitra par le Conseil local des oulémas, dans le cadre de la "Semaine de l'indépendance et de la libération".

A cette occasion, le président du conseil des oulémas de Kénitra, Younes Sebbari, a indiqué que ces activités, initiées en célébration du 68ème anniversaire de l'Indépendance, visent à inciter les jeunes à tirer les leçons des sacrifices menés par leurs parents et grands-parents pour l'indépendance du Royaume.

La liberté dont jouissent aujourd'hui les jeunes est le fruit d'énormes sacrifices consentis par le peuple marocain, sous la conduite de feu Sa Majesté Mohammed V, héros de la libération et de l'indépendance, a-t-il ajouté, avant de rappeler le rôle joué à cet égard par les oulémas.

De son côté, le gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M'hamdi, a mis l'accent sur le respect et la considération que voue le peuple marocain aux oulémas, mettant l'accent sur leur rôle positif au sein de la société.

M. M'hamdi a à cet égard mis en avant la "grande contribution" des oulémas à la lutte pour l'indépendance et la libération du Marc, conformément à leur mission religieuse et nationale et leur souci de défense de la souveraineté et de la fierté de la nation marocaine.

Pour sa part, le président de l'Université Ibn Tofail de Kénitra, Mohamed El Arabi Karkab, a rappelé le rôle que joue l'université afin de raviver la mémoire nationale à travers notamment l'organisation d'événements scientifiques, estimant que ce genre de rencontres est susceptible d'offrir l'opportunité aux générations montantes pour prendre connaissance de l'ampleur des sacrifices consentis par leurs ancêtres pour l'indépendance.

Quant au président du Conseil régional des oulémas de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Asseban, il a affirmé que l'histoire du Maroc est riche en leçons d'héroïsme et de bravoure, précisant que cet anniversaire offre l'occasion aux citoyens pour s'informer de la lutte menée par le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain pour l'indépendance.

En marge de cet événement, organisé en coordination avec la délégation provinciale des Affaires islamiques, un hommage a été rendu à l'érudit El Hussein Ouakak et au directeur de la Direction du suivi des activités des conseils des oulémas, Mohsen Ikojim.