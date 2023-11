Tunisie: Ligue des champions | L'EST prépare le classico face à l'ESS (Demain 17h00 à Radès) - Le retour des internationaux

Yassine Meriah, Houssem Tka et Mohamed Amine Tougai s'entraînent déjà avec l'équipe.

Ils sont fin prêts à aider leurs équipiers pour le match de demain.

La fenêtre Fifa n'aura pas finalement d'impact sur la préparation des « Sang et Or » en prévision du classico qui l'opposera demain à Radès à partir de 17h00 à l'ESS pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

En effet, le staff technique a récupéré avant-hier les trois internationaux, Yassine Meriah, Houssem Tka et Mohamed Amine Tougai.

Si ce trio a pu reprendre doucement les entraînements mercredi, il a pu entrer dans le dur avec le reste du groupe, hier et aujourd'hui, à l'occasion des deux dernières séances d'entraînement de l'équipe en prévision de l'explication de demain.

Son apport demeure capital pour l'ensemble « sang et or » qui a besoin de tous ses joueurs de métier à l'entame de la campagne continentale.

Entraînements à huis clos décrétés

Le coach « sang et or » Tarek Thabet a décrété le huis clos pour les deux dernières séances d'entraînement d'hier et d'aujourd'hui.

Staff technique et joueurs se trouvent ainsi entre eux trois jours durant pour préparer au mieux l'explication de demain qui marque l'entame de la phase des groupes de la C1 africaine.

Les choses sérieuses commencent donc pour l'Espérance de Tunis qui a vu son parcours en Ligue des champions s'arrêter au stade des demi-finales la saison dernière, après son élimination par Al Ahly du Caire.

Par ailleurs, l'EST a perdu également son titre de champion de Tunisie en faveur de son premier adversaire de la phase de groupes de la C1 africaine qu'elle accueille demain à Radès.

Une saison blanche en termes de titres.

L'équipe a eu du mal à se ressaisir en début de saison, ce qui a poussé Mouine Chaâbani à partir de lui-même avant que Tarek Thabet ne prenne les choses en main.

Rodrigues le grand absent

Tout laisse à croire que l'avant-centre brésilien, Rodrigo Rodrigues, sera le grand absent du claccico de demain contre l'ESS.

Blessé lors du match amical disputé samedi dernier contre l'Espoir Sportif de Rogba, le Brésilien devrait observer une semaine de repos.

Comme il doit subir des examens médicaux avant de pouvoir avoir le feu vert du staff médical, son retour à la compétition demain est très peu probable.

On ne pense pas non plus que le staff technique prendrait des risques quant à la santé du joueur.