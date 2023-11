Gambie: Le gouvernement procèdera à l'acquisition des stocks d'arachide pour 38 000 dalasis par tonne

À moins de trois semaines du début officiel de la campagne de commercialisation des productions d'arachide de cette année, le président de la Gambie, Adama Barrow, qui effectue actuellement une tournée nationale connue sous le nom de "Meet the People's Tour", a annoncé que le gouvernement procèderait à l'acquisition des productions d'arachide des agriculteurs au prix de 38 000 dalasis par tonne. Cela représente une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente, où le prix avait été fixé à 32 000 dalasis par tonne.

Le Président Barrow a fait cette annonce lors d'une réunion tenue à Pakau Njogu, dans la région de North Bank. Il a révélé que la saison commerciale de l'arachide de cette année débutera le 4 décembre 2023.

La tournée nationale devrait permettre au président de dialoguer, d'interagir avec les Gambiens et d'écouter leurs préoccupations, et ce, afin d'y apporter des solutions. C'est également l'occasion pour le président de présenter les stratégies et les programmes de son gouvernement, axés sur la construction de la nation.

Lors d'une réunion très suivie à Pakau Njogu, le président Barrow a donné le sourire aux agriculteurs gambiens en annonçant le prix de l'arachide pour la saison commerciale de cette année. Il a déclaré : « Répondre aux difficultés et aux défis des agriculteurs gambiens est au coeur du programme de développement de mon gouvernement. »

« En fait, pendant la saison commerciale de cette année, les achats à crédit ne seront pas autorisés. Nous avons passé des contrats avec les banques qui s'acquitteront du paiement des agriculteurs sur place. Il n'y a donc nullement lieu de s'inquiéter d'un manque de liquidités, » a-t-il garanti.

« Je voudrais vous assurer que le gouvernement achètera toutes les productions d'arachide des agriculteurs du pays, » a-t-il déclaré, tout en recommandant aux agriculteurs gambiens la vente de leurs productions d'arachide au gouvernement.

« Cela permettra considérablement au gouvernement de maintenir la politique de subvention des prix des engrais, entre autres, » a-t-il souligné.

Le Président Barrow s'est exprimé sur la question des hommes d'affaires qui, selon lui, achètent habituellement les productions d'arachide des agriculteurs et les marchandent au-delà des frontières du pays. Il a ainsi déclaré: « La saison commerciale de cette année sera différente de celle de l'année précédente. Les hommes d'affaires qui viennent dans le pays pour acheter des productions d'arachides aux agriculteurs doivent disposer d'une licence. Nous n'avons aucun problème à ce que quiconque vende des arachides à n'importe quel individu. Néanmoins, ceux qui franchissent les frontières du pays pour une destination étrangère doivent avoir une licence. Encore une fois, même si vous disposez d'une licence, les productions d'arachides achetées doivent être évaluées et cataloguées par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), où l'individu devra payer des droits d'exportation, » a-t-il souligné.

Les hommes d'affaires qui manqueront d'adhérer à cette règle, a averti le Président Barrow, « devront faire face à la pleine force de la loi. La police arrêtera toute personne surprise en train d'exporter des arachides en dehors du pays sans l'obtention d'une licence, » a-t-il ajouté.

Auparavant, Aziz Secka, un résident de Lower Nuimi, a appelé le dirigeant gambien à leur fournir du matériel agricole afin de résoudre certaines difficultés.

« L'ouverture précoce de la campagne de commercialisation des productions d'arachide et l'octroi aux agriculteurs d'un bon prix décourageront les agriculteurs gambiens à vendre leurs arachides à l'extérieur du pays, » a-t-il noté.

Pour sa part, Amadou Sowe, qui s'exprimait au nom des agriculteurs de Lower Nuimi, a remercié le dirigeant gambien pour sa prévoyance et les stratégies mises en place, et ce, dans le but de compléter les efforts des agriculteurs. « Au cours de la dernière saison agricole, le gouvernement a fourni suffisamment d'engrais qui ont été vendus aux agriculteurs à un prix raisonnable. Cependant, nous souhaitons que le gouvernement nous aide à trouver des solutions au problème de l'eau auquel les propriétaires de bétail de la région continuent de faire face. »

Le Ministre de l'Agriculture, Mr Demba Sabally, a réaffirmé la détermination inébranlable du gouvernement à promouvoir le bien-être des agriculteurs. Il a affirmé que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministère, a mis en place de nombreux projets et a apporté aide et assistance à un grand nombre d'agriculteurs dans les trois départements.

« Le Ministère de l'Agriculture a également créé une plateforme où les agriculteurs qui ont du maïs et veulent le vendre peuvent accéder au marché. En fait, au cours de la dernière saison des pluies, le ministère de l'agriculture a gratuitement fourni et distribué 17.000 kg de maïs aux agriculteurs.

Le Ministre a affirmé que le ministère oeuvre assidument pour la résolution du problème auquel sont confrontées certaines femmes qui cultivent des jardins dans la région.