Afrique du Nord: Programme d'aménagement et d'intégration des quartiers populaires - Briser l'isolement d'une population longtemps marginalisée

Ahmed Ezzedine, PDG de l'Arru, explique que cette initiative vise à transfigurer radicalement le paysage urbain, contribuant ainsi à l'amélioration significative de la qualité de vie de nos concitoyens, particulièrement dans les quartiers les moins nantis.

La ministre Sarah Zaafrani Zenzari a ouvert une conférence organisée par l'Agence d'aménagement et de Rénovation urbaine (Arru), mettant en lumière les réalisations de la première tranche du Programme d'aménagement et d'intégration des quartiers.

La conférence a eu lieu, mercredi, sous le thème «Le Programme d'aménagement et d'Intégration des Quartiers, première génération : un programme intégré pour améliorer les conditions de vie et réduire les disparités régionales ».

Lancé en 2012, ce programme vise à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers populaires, avec un financement du gouvernement tunisien et un soutien technique et financier de l'Agence française de développement (AFD), de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne (EIB).

La conférence a réuni M. Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Mme Anne Grigou, ambassadrice de France en Tunisie, ainsi que des représentants de l'Agence française de développement, du Conseil d'investissement européen et de l'Union européenne en Tunisie.

%

Elle a également été rehaussée par la présence de divers partenaires locaux et contributeurs à la mise en oeuvre du projet, notamment des ministères, des institutions, des gouverneurs et des secrétaires généraux des municipalités.

Succès de la première génération

Le Programme d'aménagement et d'intégration des quartiers - première génération est intervenu dans 155 zones résidentielles, pour un coût total d'environ 617,585 millions de dinars, bénéficiant à environ 864.500 habitants et 172.500 logements.

Ce programme a permis la construction de 1.410 km de routes, 406 km de réseaux d'assainissement, 60 km de réseaux d'évacuation des eaux pluviales, 233 km de réseaux d'eau potable et l'installation de 28 550 points d'éclairage.

Il a également permis d'améliorer 10 495 logements et construit 100 équipements collectifs, tels que des salles de sport, des complexes culturels et sportifs, des bibliothèques, et 19 espaces pour des activités économiques.

La conférence est suivie d'une visite sur le terrain pour inspecter l'avancement des travaux et les projets réalisés dans le cadre de ce programme, dans la région de Wadi Erroumen, située dans la délégation de Menzel Abderrahman, relevant du gouvernorat de Bizerte.

Contacté par le journal La Presse, Ahmed Ezzedine, président directeur général de l'Arru s'est dit ravi de partager les progrès significatifs réalisés dans le cadre de notre projet ambitieux, dont le taux d'avancement atteint actuellement 95%.

« Ce projet d'envergure, principalement financé par le budget de l'Etat, a touché l'ensemble des 24 gouvernorats, démontrant notre engagement envers un développement équilibré et inclusif à l'échelle nationale. Les travaux entrepris couvrent plusieurs domaines, allant du goudronnage des voies et des rues à l'amélioration des réseaux d'assainissement, en passant par la création d'aires de jeu. Nous avons également mis l'accent sur l'amélioration des réseaux de desserte d'eau, l'éclairage public et d'autres aspects essentiels de l'infrastructure urbaine », a-t-il déclaré. Ahmed Ezzedine explique également que cette initiative vise à transfigurer radicalement le paysage urbain, contribuant ainsi à l'amélioration significative de la qualité de vie de nos concitoyens, particulièrement dans les quartiers les moins nantis.

« Nous sommes convaincus que ces améliorations auront un impact durable sur la vie quotidienne de nos communautés et renforceront le développement urbain responsable », ajoute le PDG de l'Arru.

Revitaliser l'économie locale

Il convient de souligner l'ampleur de la réhabilitation de ces quartiers, s'étendant à travers l'ensemble de la République, englobant également la mise en place et l'aménagement de zones industrielles.

Une stratégie ingénieuse qui vise à atténuer le fléau du chômage en générant de nouvelles opportunités professionnelles.

Un exemple édifiant de cette approche novatrice se dessine dans la région de Karkar, relevant du gouvernorat de Sousse.

Là-bas, une usine a émergé, offrant des postes à près de 150 travailleurs.

Au-delà de l'impact direct sur l'employabilité, cette initiative s'avère être un catalyseur pour revitaliser l'économie locale.

Portée par le triomphe de sa première édition, l'Arru s'apprête à lever le voile sur la seconde mouture du Programme national de réhabilitation des quartiers populaires (Pnrqp) d'ici la clôture de l'année 2023.

Ce projet d'une ampleur colossale se profile avec un investissement global estimé à 600 millions de dinars (MDT), alimenté par des prêts octroyés par l'AFD et la BEI, et bénéficiant d'une contribution subsidiaire de l'Union européenne (UE) s'élevant à 50 MDT.

L'Arru, établie en 1981, est une entreprise publique à caractère industriel et commercial, spécialisée dans la maîtrise d'ouvrage déléguée.

Sa mission principale est d'assurer la réalisation des programmes de réhabilitation et de rénovation urbaine à l'échelle nationale, agissant au nom des collectivités locales, en particulier les municipalités.

En tant qu'acteur incontournable dans les domaines de la réhabilitation et de la rénovation urbaine, l'Arru collabore de manière synergique avec divers acteurs institutionnels publics et les bailleurs de fonds.