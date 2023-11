Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Chanel de Rigo Etou Douniama lance le projet « Tous pour l'agriculture »

Haut cadre de l'administration congolaise, le jeune entrepreneur Chanel de Rigo Etou Douniama et son groupement « Vision plus » oeuvrent depuis près de trois ans dans l'agriculture, produisant ainsi des tonnes de produits agricoles vendus sur les marchés congolais. Le but de ce projet est d'accroître la production agricole pour lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la diversification de l'économie.

Dans sa ferme agro-pastorale d'une superficie de plus de quinze hectares, située dans la localité de Madingou, département de la Bouenza, Chanel de Rigo Etou Douniama et son groupement cultivent diverses variétés de produits agricoles, à savoir tomate, aubergine, ciboule, concombre vert, choux et bien d'autres cultures locales que l'on trouve sur le marché. Ils approvisionnent en qualité et quantité suffisante les différents marchés du Congo.

Ce jeune entrepreneur veut conquérir les marchés intérieurs et envisage des possibilités d'exporter au-delà des frontières nationales à l'horizon 2028. Il entend ainsi élargir sa chaîne de production dans d'autres localités du pays.

Pour l'année prochaine, dix autres hectares en phase de laboure sont acquis par le groupement dans la même localité où seront plantées les cultures de cycle, notamment le bananier, le manioc, le maïs, l'arachide, l'ananas... Le développement ou l'autosuffisance alimentaire, dit-il, ne viendra jamais spontanément. Il est tout d'abord une affaire des hommes et sans un engagement pour le travail, il n' y aura point de développement. Pour mettre davantage la population congolaise au service du développement agricole et en tirer pleinement profit, elle doit travailler en amont.

%

Le pays, souligne Chanel de Rigo Etou Douniama, importe la grande partie de ses denrées alimentaires de l'étranger, alors qu'il peut lutter contre la dépendance alimentaire et offrir à ses concitoyens des atouts dont regorge le secteur de l'agriculture, notamment dans le cadre de la diversification de l'économie, afin de lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le chômage. « Nous parlons chaque jour de la diversification de l'économie et c'est le moment idéal de contribuer à cette diversification pour que notre pays arrive à l'autosuffisance alimentaire. La réponse structurelle la plus pertinente réside dans le développement agricole au sens large. Il s'agit donc de créer les conditions d'une agriculture nouvelle qui accroît nos capacités de production et réduit nos importations alimentaires. C'est pourquoi, au-delà des simples slogans stériles, l'agriculture doit se matérialiser par les résultats substantiels », a- t-il conclu.