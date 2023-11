Congo-Brazzaville: Vente en ligne - L'impact du Black Friday sur le e-commerce en 2023

Le Black Friday est devenu un incontournable du commerce électronique, attirant chaque année des millions de consommateurs en quête d'offres exceptionnelles. Pour 2023, cet événement promet de battre de nouveaux records de ventes en ligne. Alors quelles sont les tendances et les prévisions ?

L'extension de la période de soldes

Traditionnellement, le Black Friday se limitait à une seule journée de réductions mais, au fil des années, il a évolué en une « semaine de Black Friday ». En 2023, cette période de soldes devrait s'étendre davantage avec de nombreuses entreprises lançant leurs offres dès la mi-novembre et les prolongeant au-delà du Cyber Monday en fin novembre. Cette stratégie permet d'étaler les ventes en ligne sur une période plus longue, réduisant ainsi la pression sur les sites web et offrant plus de flexibilité aux consommateurs.

La suprématie du mobile

Les smartphones continuent de jouer un rôle phare pendant le Black Friday. Les consommateurs utilisent de plus en plus leurs mobiles pour rechercher des offres, comparer les prix et effectuer des achats en ligne. En 2023, la fonctionnalité des applications mobiles et des sites web adaptés aux mobiles permettent de garantir une expérience d'achat fluide et efficace. Les entreprises, qui offrent une navigation sans accroc sur les dispositifs mobiles, tireront certainement profit de cette tendance.

L'influence des réseaux sociaux

Troisième tendance : l'impact des réseaux sociaux. Ils ont un effet de plus en plus marqué sur le comportement d'achat des consommateurs, notamment pendant le Black Friday. Aujourd'hui, nombreuses sont les entreprises qui investissent dans des campagnes publicitaires ciblées et collaborent avec des influenceurs pour promouvoir leurs offres. Pari gagnant puisque les consommateurs se tournent en masse vers les réseaux sociaux pour découvrir les dernières offres ou les derniers produits à la mode !

L'approche écologique

L'impact environnemental influence de plus en plus les décisions d'achat des consommateurs. En réponse à ce phénomène, de plus en plus de marques s'engagent à réduire leur empreinte carbone et à proposer des produits durables. En 2023, le Black Friday devrait s'adapter et proposer des produits plus respectueux de l'environnement, reflétant une demande croissante pour des achats plus responsables. Les consommateurs cherchent des produits durables ce qui influence sur les choix de marques et les incite à repenser leur approche du Black Friday.

Le combat de ces sociétés plus "green"

Dans cette démarche écologique, de nombreuses enseignes, telles que Back Market, adoptent une méthode différente vis-à-vis du Black Friday. Contrairement à la majorité, ces entreprises ne participent pas nécessairement à la frénésie du Black Friday. Pour quelle raison ? Simplement parce que leur modèle commercial repose sur la proposition de produits reconditionnés à prix avantageux toute l'année. En d'autres termes, les consommateurs peuvent trouver des offres attractives sur des produits rénovés ou reconditionnés en dehors de la période du Black Friday. Il est donc inutile d'attendre cette période pour proposer des prix avantageux car elles mettent en place des prix compétitifs tout au long de l'année mettant ainsi l'accent sur la durabilité, l'accessibilité et la consommation responsable.