Afrique: Musique - Tayc et Dadju préparent « héritage »

Les deux super stars de la musique franco-congolaise, Tayc et Dadju, s'apprêtent à collaborer, courant 2024, sur la production d'un nouvel album baptisé « Héritage ».

L'oeuvre musicale comportera en tout quinze titres. Certains porteront sur l'amour, sujet de prédiction des deux lovers. D'autres, par contre, toucheront la déception, l'affection paternelle voire la vengeance et le pardon.

Dans le but de donner un avant-goût à leurs fans et mélomanes, Tayc et Dadju se sont improvisés acteurs. En effet, dans une mise en scène réussie, les deux artistes kidnappent et bâillonnent un pauvre malheureux. Pendant que Dadju, l'aîné, dans la fiction, essaie d'en découdre avec la victime, Tayc, le cadet, fait semblant de dissuader désespérément son frère.

A l'écoute des attentes de leurs publics respectifs, les deux stars ont décidé de donner un concert à l'Accor Aréna de Paris, le 15 février prochain. Ce concert se tiendra peu avant la sortie officielle dudit album.

Rappelons que Julien Bouadjie, dit Tayc, est auteur-compositeur-interprète français né le 2 mai 1996, à Marseille. Il est le parolier d'un triple album intitulé "Nyxia", sorti en 2019, de deux mixtapes et de plusieurs singles. Pour sa part, Dadju Djuna Nsungula, né le 2 mai 1991, à Melun en Seine-et-Marne, est un auteur-compositeur-interprète et acteur franco-congolais. Il est issu d'une famille de musiciens. Son père, Djanana Djunana, était un chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wemba tandis que son frère, Gims, est aussi rappeur et chanteur.