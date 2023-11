Afrique: Commerce de marchandises du G20 - Un recul enregistré au troisième trimestre 2023

Le commerce de marchandises du G20 en valeur, mesuré en dollars courants des États-Unis, a reculé au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent.

Selon un communiqué de presse, après une baisse enregistrée au trimestre dernier, les exportations et les importations ont de nouveau chuté respectivement de 1.2% et 2.1%, reflétant un ralentissement prolongé, notamment en Asie de l'Est et en Europe. «Les exportations de marchandises ont diminué de 1.5% dans l'Union européenne et de plus de 2.0% en Allemagne et en France, en grande partie à cause de la baisse des ventes de machines et de matériel de transport.

Le commerce de marchandises a également reculé en Asie de l'Est, la Chine ayant enregistré une baisse de 6.1% de ses exportations, en partie due aux machines et aux produits sidérurgiques, et une baisse de 3.5% de ses importations. Les exportations ont été légèrement négatives au Japon (moins 0.7%) et ont augmenté en Corée (1.2%), tirées par de fortes ventes de voitures. Les importations ont diminué au Japon et en Corée, suite à une réduction des importations de produits énergétiques », renseigne la même source.

La baisse des ventes de matières premières a eu un impact négatif sur les exportations de l'Australie et de l'Indonésie. L'Amérique du Nord a défié la tendance, enregistrant un rebond de ses exportations, notamment les États-Unis, principalement grâce à la vigueur des échanges commerciaux dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie.

Les estimations préliminaires indiquent une croissance stable du commerce de services du G20 en valeur au T3 2023, par rapport au trimestre précédent, mesurées en dollars courants des États-Unis. On estime que les exportations et les importations de services ont augmenté respectivement de 0.1% et 0.2% seulement au T3 2023, après une croissance de 1,1 % et 1,0 % enregistrée au T2 2023.

Aux États-Unis, les exportations de services ont augmenté de 1.8%, en raison de la hausse des ventes de services de voyage et de services aux entreprises, tandis que les importations ont peu augmenté (0.2%). Les exportations de services ont augmenté de 0.8% au Canada, tandis que les importations ont fortement augmenté (3.3%), principalement grâce aux voyages.

En Allemagne, les exportations de services ont légèrement augmenté, tandis que les importations ont diminué en raison de la baisse des dépenses de voyage.

En France, une forte augmentation des dépenses de voyage a tiré vers le haut les importations de services, tandis que les exportations sont restées stables. Le Royaume-Uni a enregistré une nette augmentation de ses exportations et importations de services (2.9% et 3.7% respectivement), portées par le dynamisme des échanges de services aux entreprises des deux côtés.

Les services de transport, et en particulier le fret, ont pesé négativement sur les exportations de services de l'Asie de l'Est, qui ont fortement reculé au Japon, en Chine et en Corée.

En revanche, une légère hausse des voyages a stimulé la croissance des importations en Corée et au Japon. Au Brésil, les exportations de services ont augmenté de 5.1%, tirées par les services de voyages et de télécommunications, tandis que les importations ont augmenté de 2.0%.