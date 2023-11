Congo-Brazzaville: Projet littéraire - Une nouvelle vision pour pérenniser les boîtes à livres

Après le lancement du projet « Boîte à livres », le 4 novembre dernier à travers un premier box implanté au jardin du Rotary, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, des personnes de mauvaise foi ont finalement vidé la boîte après plusieurs tentatives de vol. En vue de pérenniser l'initiative, sa promotrice, Rita Fabienne Lokanga Moumbounou, a mis en place certaines dispositions afin de conserver les prochains livres qui seront acquis.

« Lorsque nous avions lancé ce projet de boîtes à livres, nous nous étions préparés à toutes éventualités. Notamment, le risque que les livres soient volés ou que les boîtes soient cassées, comme avec les abribus. Cela ne nous a pas découragés ni arrêtés. Nous avions un objectif et nous souhaitions pour la suite du projet trouver le moyen idéal de mettre à la disposition du public congolais ces boîtes tout en garantissant leur sécurité », a déclaré Rita Fabienne Lokanga Moumbounou, écrivaine et activiste littéraire congolaise. Un premier essai telle une étude de marché qui leur a permis, elle et son équipe, de trouver des moyens plus fiables pour contourner les mauvaises intentions de certains citoyens.

Ainsi, au nombre des dispositions prises, l'on note le recrutement des bénévoles pour la surveillance et la gestion des boîtes à livres, l'enregistrement des lecteurs/lectrices lors de l'emprunt des livres, de nouveaux horaires, soit cinq jours sur sept, en lieu et place de sept jours sur sept, du matin au soir et non 24H/24. Aussi, les livres porteront désormais un cachet et ne resteront plus dans la boîte, les heures off. Pour ce qui est du troc, cela se fera également en fonction des réglementations instaurées.

L'objectif des boîtes à livres, comme le souligne Rita Fabienne, est de susciter le goût pour la lecture dans le milieu congolais ; peu importe l'âge, le genre ou le rang social. Depuis le lancement du projet , Rita Fabienne bénéficie notamment d'un grand soutien de la part des internautes sur la toile. Outre les messages de solidarité et de soutien face à cet acte de vandalisme, de nombreux internautes ont promis de continuer à faire des dons d'ouvrages en vue de remettre sur pied le projet boîte à livres qui contribue à insérer la lecture dans les habitudes des Congolais. A la population de faire preuve de civisme.

« Au-delà de son aspect divertissant, j'aimerais que le peuple congolais s'imprègne à l'idée que la lecture, celle d'un simple bouquin, d'un magazine, d'une page de journal ou d'une bande dessinée, est une ouverture vers d'autres possibilités; un véritable acte de résistance et une force. Aujourd'hui, des centaines d'êtres humains sont décédés parce qu'ils pensaient peut-être ne pas avoir de choix, n'avoir aucune autre perspective, aucun autre moyen de construire leur avenir ou de changer ce schéma de vie social prédéfini. Je souhaite que nous apprenions à ne pas nous résoudre qu'à ces seules possibilités de réussite que l'on nous présente constamment. Mais à pouvoir, nous-mêmes , être capables d'en créer d'autres », estime Rita Fabienne Lokanga Moumbounou.