Afrique: Des stratégies pour l'engagement des femmes dans les processus de paix et sécurité au cœur d'un Forum africain

« Renforcer la participation et le leadership des femmes dans les processus de paix et de sécurité en Afrique ». C’est le thème du prochain Forum africain de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité, organisé par le bureau de l’envoyé de l’Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Il se tiendra à Addis-Abeba, les 13 et 14 décembre 2023, rapporte le communiqué de l’Union Africaine parvenu à notre rédaction.

Selon le document, ce forum vise à approfondir diverses approches pour promouvoir la participation et l’engagement des femmes dans les processus de paix.

En outre, poursuit le document, il proposera des quotas de genre afin de renforcer l’égalité des sexes et la participation active des femmes aux négociations de paix et de favoriser des liens plus étroits et un partage des connaissances entre les forums régionaux sur les femmes, la paix et la sécurité.

En effet, ce forum de deux jours réunira des femmes et dirigeantes africaines, qui construisent la paix, des points focaux nationaux et régionaux sur les femmes, la paix et la sécurité, afin de plaider en faveur d’une transformation significative des stratégies et des efforts actuels déployés pour promouvoir l’implication et le leadership des femmes en Afrique, indique le document

Cet événement consistera également à co-créer de nouvelles approches pour faire progresser l’inclusion et la participation des femmes dans les processus de paix, en atteste la même source.

Malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre de plusieurs cadres de l’Union africaine sur l’inclusion des femmes à des postes de direction dans tous les secteurs de la vie, tels que le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) qui fournit un cadre juridique pour garantir des droits civils et politiques, économiques, sociaux, et les droits culturels et environnementaux pour toutes les femmes africaines, le document indique qu’il existe encore des écarts importants entre les objectifs de la résolution et la réalité actuelle.

La stratégie 2018-2028 de l’Union africaine pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, qui soutient les travaux de l’Agenda ainsi que l’intégration de la dimension genre au sein de l’Union, ainsi que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui souligne l’importance de la participation des femmes à la promotion de la paix et de la sécurité fait aussi parti de ces écarts-là, assure le communiqué.

Par conséquent, le document atteste que les femmes continuent d’être sous-représentées dans les négociations de paix, les opérations de maintien de la paix et les efforts de médiation.

A en croire toujours la même source, les mouvements de femmes et les artisans de la paix continuent de défendre sans relâche le rôle légitime et important qu’ils jouent dans les processus de paix, tout en s’engageant activement dans diverses initiatives locales de consolidation de la paix.

Cela démontre ainsi leur détermination à surmonter les nombreux obstacles posés par les normes patriarcales, l’ascension de régimes autoritaires, la négligence des principes d’inclusion convenus, les difficultés provoquées par la COVID-19 et le changement climatique. A cela s’ajoutent l’émergence de conflits et l’apparition croissante de changements anticonstitutionnels dans les gouvernements africains, parmi de nombreux autres défis.

Devant cet état de fait, le résultat couvrira les différentes voies et stratégies que l’Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) et les États membres de l’UA peuvent adopter et mettre en œuvre pour intensifier leur détermination à appliquer et à faire progresser efficacement le programme FPS en Afrique, conclut le communiqué.