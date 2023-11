Gabon: OM - Un journaliste révèle l'avis de Gennaro Gattuso sur la situation actuelle d'Aubameyang !

Pointé du doigt pour son manque d'efficacité, Pierre-Emerick Aubemayang est sorti du onze de départ de l'OM deux fois cette saison laissant sa place de titulaire à Vitinha.

Mais le journaliste de RMC Florent Germain, spécialiste de l'OM pour le média, affirme que le Gabonais travaille sans relâche pour retrouver son meilleur niveau.

Germain révèle aussi que Gennaro Gattuso croit beaucoup en lui à l'ancien joueur du Barça.

« Aubameyang il garde la foi malgré tout, il garde confiance et c'est lié à son expérience, à son passé, détaille le journaliste. C'est un peu ce que disait Pablo Longoria récemment quand nous avons réalisé l'interview, expliquant que l'OM pouvait retrouver le Aubameyang de Barcelone. Le joueur est animé par cet espoir-là, par ce sentiment-là. À l'heure où l'on enregistre, mercredi, on sort d'un entraînement à la mi-journée ouvert en intégralité et on a pu voir qu'Aubameyang s'y donne à 100%. On peut voir également que le Gabonais garde cette pointe de vitesse, cette capacité à accélérer et à garder le dessus sur 20-30 mètres. La répétition des efforts pourrait par contre être l'une des raisons qui pourraient expliquer que c'est plus dur pour Aubameyang actuellement. J'ai quand même le sentiment que lui y croit et que Gennaro Gattuso estime qu'il suffit d'un déclic. »

After Marseille : Faut-il encore faire confiance à Aubameyang et Vitinha ?

Dans quel état d'esprit se trouve Pierre-Emerick Aubameyang après son début de saison médiocre ?

La réponse de Florent Germain.

Depuis son arrivée à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues, a inscrit cinq buts et délivré 3 passes décisives, la plupart lors des rencontres d'Europa League.