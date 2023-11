Maroc: Parade carnavalesque, hommages et concerts donnent le coup d'envoi de la 10ème édition

Festival « Visa For Music » de Rabat

Le coup d'envoi de la 10ème édition du Festival « Visa For Music » (VFM23) a été donné, mercredi 22, à Rabat, avec au programme une parade carnavalesque, des hommages et des concerts qui ont attiré un public nombreux, enthousiaste et cosmopolite.

Les organisateurs ne pouvaient pas songer à une meilleure façon d'inaugurer cette manifestation qui, comme chaque année, met à l'honneur des artistes émergents du paysage musical d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que des artistes de renom.

Pour cette nouvelle édition, qui marque le dixième anniversaire de cet important rendez-vous, les organisateurs ont offert aux rbatis un magnifique carnaval à travers les rues de la capitale suivi d'une séquence d'hommages sur la scène du Théâtre Mohammed V.

Des hommages rendus au légendaire groupe congolais considéré comme l'un des plus célèbres représentants historiques de la Rumba congolaise, Les Bantous de la Capitale , au bassiste américain Jamaaladeen Tacuma que le public amateur de musique et les professionnels retrouveront quelques minutes plus tard sur la même scène pour une performance très ovationnée ainsi que le collectif « Playing for change Africa » composé de musiciens de diverses régions d'Afrique qui célèbrent la diversité culturelle du continent.

Il est à souligner que le maître américain de la basse électrique, connu pour avoir laissé une empreinte incroyable dans le monde du jazz en collaborant avec des légendes comme Ornette Coleman et Pharoah Sanders, était accompagné ce soir-là par quatre autres artistes dont un Cubain qui ont égayé de la plus belle manière l'assistance.

Après la prestation de ce grand musicien polyvalent, innovant et, par ailleurs producteur prolifique, le public a eu droit à un show très électrique animé par Meteor Airlines.

Visiblement très attendu ce soir-là, le groupe de rock marocain a enflammé la scène du Théâtre sans répit créant une ambiance festive et très mouvementée dont il a seul le secret parmi le public notamment jeune.

L'ensemble connu pour ses titres en tamazight et des thèmes en lien avec l'histoire, les valeurs et les coutumes amazighes se distingue par une identité visuelle unique avec des manteaux connus sous le nom d'"Azennar" qui imposent une certaine prestance.

Des Expostands pour faciliter le contact entre artistes et professionnels

Il est à noter que les locaux du Théâtre Mohammed V accueillent, du 23 au 25 novembre, de 10h à 17h, des Expostands dédiés aux professionnels.

Selon les explications des organisateurs, « ces espaces offrent une opportunité unique de présenter leurs organismes, leurs projets et de créer des collaborations ». Ils permettent de faciliter le contact entre artistes et professionnels et participent à la logique d'échanges culturels promue par le festival, ont-ils souligné.

Rappelons à ce propos que la mission de Visa For Music est de faire découvrir de nouveaux talents, et de leur donner une vitrine auprès des professionnels de la culture à l'international pour ainsi favoriser la création de partenariats.

Portée par ANYA, une structure d'ingénierie culturelle indépendante basée à Rabat, cette manifestation vise également à stimuler l'évolution du marché de la musique et favoriser l'échange des meilleures pratiques entre professionnels.

A noter que les recettes de la vente des billets seront reversées en totalité au Fonds spécial dédié à la gestion des conséquences du séisme d'Al Haouz, ainsi que l'avaient annoncé les promoteurs du festival.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival « Visa For music » offre cette année encore une expérience unique imprégnée de la passion pour la musique et l'amour de la culture, faisant de la 10ème édition un événement à ne manquer sous aucun prétexte.