Maroc: L'activité du secteur manufacturier suit une tendance favorable

Les exportations en valeur affichent de bonnes performances au T3-2023

L'activité du secteur manufacturier a suivi une tendance globalement favorable au titre du troisième trimestre 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

« Le secteur manufacturier a clôturé le premier semestre 2023 sur une quasi-stagnation de sa valeur ajoutée (-0,2% en moyenne), après une légère baisse de 0,5% un an auparavant », a indiqué ce département relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Cette évolution est attribuée à la baisse de 2,1% au titre du deuxième trimestre 2023, atténuée par un accroissement de 1,8% au premier trimestre 2023, a expliqué la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre 2023 (N°321).

« La production du secteur manufacturier semble en amélioration au troisième trimestre de l'année », a-t-elle souligné en se basant sur les derniers résultats de l'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib.

Selon les chiffres, entre les mois d'août et de septembre 2023, l'accroissement de la production aurait été observé dans toutes les branches d'activité, excepté dans celle de l'agro-alimentaire où elle aurait plutôt reculé ; tandis que les ventes auraient progressé dans l'ensemble des branches hormis celles de l'agro-alimentaire et de la «chimie et parachimie» où elles se seraient repliées.

%

En amélioration de 4,4 points en une année, après une baisse de 0,6 point l'année dernière, le taux d'utilisation des capacités de production (TUC) aurait atteint 75,7% au terme du troisième trimestre de l'année en cours, signant ainsi sa meilleure performance sur les 14 dernières années.

Les données montrent que cette progression a concerné l'ensemble des branches d'activité, notamment le « textile et cuir » (+11,3 points), la « mécanique et métallurgie » (+8 points), l'«électrique et électronique» (+5,7 points), la «chimie et para-chimie» (+3 points) et l'«agro-alimentaire» (+1,7 point), comme cela a été précisé dans la note ajoutant que le TUC se serait accru de 2,3 points au terme des neuf premiers mois de 2023 pour atteindre 73,9%, après une baisse de 0,6 point un an auparavant.

Dans sa note de conjoncture, la DEPF fait état des bonnes performances des exportations du secteur manufacturier, en valeur, au troisième trimestre. Des évolutions observées « notamment au niveau de l'automobile, de l'électronique et électricité, et de l'industrie pharmaceutique dont les taux de croissance ont été respectivement de +30,6%, +25,9% et +18,3% ».

Soulignons qu'au terme des neuf premiers mois de l'année, les exportations du secteur de l'automobile se sont raffermies de 33,1%, a-t-elle fait remarquer de même source ; ajoutant que celles de l'électronique et électricité ont progressé de 30,7%, celles du textile et cuir de 7,2% et celles de l'industrie pharmaceutique de 19,9%.

Quant aux dérivés de phosphates, les chiffres suggèrent que la valeur de leurs ventes à l'étranger s'est repliée de 40% à fin septembre 2023, après +65% un an auparavant; alors que le volume de ces expéditions s'est renforcé de son côté au titre de la même période de 3,3%, en raison d'une performance de +12,9% lors du troisième trimestre 2023.

Soulignons également que, pour le quatrième trimestre 2023, les industriels s'attendent à un accroissement de la production et des ventes dans toutes les branches d'activité.

L'encours des crédits à l'habitat en hausse de 2,1% à fin septembre

Il ressort de la dernière note de conjoncture de la Direction des études et prévisions financières (DEPF) que « l'encours des crédits à l'habitat s'est accru de 2,1% à fin septembre 2023, après une augmentation de 2,8% un an auparavant ».

Toujours selon ce département, le rythme baissier de l'encours des crédits à la promotion immobilière continue, pour sa part, de s'atténuer. Il est en effet passé de -7,4% à fin mai 2023 à -1,3% à fin septembre 2023.

La note indique, par ailleurs, que, l'encours des crédits à l'immobilier s'est de façon plus globale amélioré de 1,5% à fin septembre 2023, après une hausse de 2,4% il y a une année.