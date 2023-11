Maroc: Les enfants handicapés mis à l'honneur

Journée mondiale de l'enfant

Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille a mis les enfants handicapés à l'honneur, mercredi à Rabat, lors d'une cérémonie organisée en partenariat avec l'UNICEF Maroc.

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant, qui a lieu le 20 novembre de chaque année, une rencontre a été organisée dans le cadre de l'initiative "Kids Take Over", en présence de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aouatif Hayar, et de la représentante de l'UNICEF au Maroc, Speciose Hakizimana.

Lors de cet événement, Khadija, une enfant en situation de handicap moteur, a campé le rôle de ministre et a pu exprimer ses besoins en matière d'inclusion, de scolarisation et de facilitation de l'accès à l'école.

Âgée de 13 ans, Khadija, une écolière dans la région d'Al Haouz, s'est félicitée à cette occasion des efforts déployés par le ministère et par l'Entraide nationale, notamment pour l'intégration des enfants en situation de handicap dans la société marocaine.

Intervenant à cette occasion, Mme Hayar a mis en exergue l'importance cruciale de l'inclusion des enfants en situation de handicap, tant sur le plan humain que sociétal.

%

Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc offre aux enfants en situation de handicap la possibilité de participer pleinement à la vie sociale, éducative et culturelle du pays, a-t-elle souligné, abordant les efforts déployés pour promouvoir l'intégration sociale des enfants de la région d'Al Haouz, notamment ceux en situation de handicap.

Mme Hayar n'a pas manqué d'évoquer le programme d'aide sociale directe initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et visant à soutenir le pouvoir d'achat des familles, augmenter le taux de scolarité et offrir l'assistance sociale nécessaire aux familles, aux personnes âgées et celles en situation de handicap.

L'inclusion des enfants en situation de handicap contribue non seulement à la protection des droits fondamentaux de ces enfants, mais aussi à la construction d'une société plus équitable et respectueuse de la diversité, a estimé la responsable gouvernementale, affirmant que le Maroc promeut un modèle de société où l'acceptation mutuelle et la solidarité sont des valeurs fondamentales.

Dans une déclaration à la presse, la représentante de l'UNICEF au Maroc s'est dite ravie de prendre part à cette initiative d'envergure, où l'enfant, plus particulièrement l'enfant handicapé, est mis à l'honneur.

"Les enfants comme Khadija ont la possibilité de changer le monde", a-t-elle assuré, saluant l'initiative "Kids Take Over" qui vise à soutenir les enfants touchés par le tremblement de terre d'Al Haouz.

Par cette initiative collaborative, le gouvernement marocain et l'UNICEF réaffirment leur engagement en faveur des droits de l'enfant et de leur bien-être. "Kids Take Over" devient ainsi un symbole de l'importance de donner aux enfants la possibilité de contribuer activement à la construction d'un avenir qui les concerne directement.

La Journée mondiale de l'enfant marque un pas significatif vers une société plus inclusive, où la voix des enfants est non seulement entendue mais également célébrée, témoignant de la volonté commune de créer un monde où chaque enfant a la chance de s'épanouir et de réaliser son potentiel.