Algérie: Faid préside une réunion d'évaluation du programme de modernisation du secteur bancaire

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé une réunion d'évaluation du programme de modernisation du secteur bancaire, en présence des acteurs principaux du secteur, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué.

"Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a tenu une réunion périodique de coordination, au niveau de son département ministériel, avec les directeurs généraux des banques publiques", a fait savoir la même source.

L'objectif principal de cette réunion, selon le ministère, était d'évaluer les actions entreprises par ces banques dans le cadre du programme de modernisation du secteur bancaire.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le président de la COSOB et le directeur général de la Bourse d'Alger, a été également, "une opportunité d'examiner divers axes stratégiques visant à dynamiser le marché financier", souligne le communiqué.

"La digitalisation des services bancaires a fait l'objet d'un examen minutieux", affirme le ministère ajoutant que l'accent a été mis, lors de cette réunion, sur "l'importance de la transition vers des services numériques pour offrir des services bancaires de qualité à l'ensemble des citoyens à travers le territoire national".

"Cela implique la nécessité de densifier le réseau bancaire pour garantir une accessibilité optimale de ces services", estime le ministère.

%

Par ailleurs, la réunion a traité des aspects liés à l'ouverture des capitaux de deux grandes banques publiques, à savoir le CPA et la BDL.

"Ce sujet revêt une importance majeure dans le contexte des réformes en cours dans le secteur bancaire. Ces opérations d'ouverture de capitale visent à élargir la participation au capital de ces grandes institutions financières, ouvrant ainsi la voie à une plus grande implication du secteur privé", explique le ministère.

De plus, l'ouverture des capitaux de ces banques publiques représente "une avancée significative" vers une économie plus ouverte et concurrentielle, affirme le document ajoutant que cela permettrait d'attirer des investisseurs intéressés par des partenariats stratégiques et des opportunités d'investissement dans le secteur bancaire national.

Lors de cette réunion, il a été également question des mécanismes nécessaires à cette ouverture de capitaux, "incluant les modalités de participation, tout en préservant l'intérêt public".

Le rôle des banques dans le financement de l'économie nationale a été examiné également lors de cette réunion lors de laquelle a été soulignée leur contribution "essentielle" au développement économique du pays.

"Cette évaluation minutieuse du rôle financier des banques dans l'économie nationale souligne l'importance de garantir la robustesse du secteur bancaire et favoriser un environnement propice à la croissance économique durable et à la prospérité nationale", note le ministère.

En outre, cette réunion a permis d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la modernisation du secteur bancaire et d'identifier les défis à relever "pour assurer des services de qualité, accessibles et en phase avec les évolutions technologiques et les besoins de l'économie nationale".