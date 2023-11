Algérie: Des vents forts pouvant dépasser 80km/h sur le nord du pays

ALGER — Des vents forts pouvant dépasser 80km/h toucheront plusieurs wilayas du nord du pays jusqu'à samedi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Placé en vigilance "orange", ce BMS concernera les wilayas de M'sila, Djelfa, Laghouat, Batna, Ouled Djellal, Biskra, El M'ghair et Touggourt où la vitesse du vent oscillera entre 60 et 70 km/h et pouvant atteindre ou dépasser parfois 80 km/h en rafales avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité.

La validité du BMS s'étalera jusqu'à vendredi à 20h00, précise la même source.

Ces vents toucheront également les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf avec une vitesse oscillant entre 60 et 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en rafales et ce, du vendredi à 15h00 au samedi à 15h00.

Les wilayas de Khenchela et Tébessa sont, elles aussi, concernées par ce BMS, dont la validité en cours du vendredi à 18h00 au samedi à 12h00, avec une vitesse entre 60 et 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80km/h en rafales.