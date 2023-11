Maroc: Prix Hassan II pour l'environnement, 13 candidats primés lors de la 14ème édition

Rabat — Treize candidats ont été primés lors de la 14ème édition du Prix Hassan II pour l'environnement, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les lauréats de cette 14ème édition ont été dévoilés, vendredi à Rabat, lors d'une cérémonie organisée par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Quelque de 213 candidatures ont été présentées cette année réparties sur les six catégories de ce Prix, créé en 1980 pour récompenser les oeuvres et les initiatives innovantes qui participent à la préservation de l'environnement.

Ainsi, le Prix de la recherche scientifique et technique a été décerné à Taoufik Moussaoui et Mehdi El Khatibi. Dans la catégorie "Médias", le Prix a été attribué à Abdessamad Adniden du quotidien Bayan Al Yaoum, à Mohammed Aamira de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), à Soumia Al Arkoubi de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et à Sofia Fagroud de la SNRT.

Le Prix de l'Action Associative est revenu à l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT) et à l'association AICHA pour le développement de proximité et l'environnement, tandis que Centrale Danone s'est adjugée le Prix des Initiatives Entrepreneuriales.

Dans la catégorie "Initiatives des collectivités territoriales", le Prix a été accordé au Conseil régional Rabat-Salé-Kénitra et à la commune Moulay Abdellah. Les ministères des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et de la Justice, ont raflé, pour leur part, le Prix de l'Exemplarité de l'administration.

A cette occasion, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a mis en avant l'attention particulière que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde à l'environnement et au développement durable, notant que ce Prix constitue une source de fierté pour le Royaume et témoigne de la clairvoyance et de la sagesse de feu SM Hassan II qui a oeuvré pour l'ancrage de la culture environnementale au sein de la société marocaine.

Mme Benali n'a pas manqué aussi de saluer l'esprit d'initiative et l'engagement des lauréats envers les questions environnementales et de développement durable, relevant que cette cérémonie revêt un caractère particulier dans le contexte de la consécration du Maroc en tant que président de la 6ème Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement.

Organisé tous les deux ans, ce Prix est un des instruments d'incitation déployés par le ministère pour stimuler l'intérêt pour l'environnement et le développement durable. Son objectif principal est d'encourager toutes les initiatives contribuant à la préservation de l'environnement et des projets associés, à améliorer le cadre de vie des citoyens, à promouvoir la recherche scientifique dans le domaine de la protection du patrimoine écologique, ainsi que la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et au développement durable.