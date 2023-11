Algérie: Boughali s'entretient à Quito avec son homologue équatorien

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, s'est entretenu, jeudi à Quito, avec son homologue équatorien, Henry Kronfle, en marge de sa participation, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République de l'Equateur, M. Daniel Noboa Azin, a indiqué vendredi un communiqué de l'Assemblée.

"Le président de l'APN a félicité, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, son homologue équatorien pour l'investiture du nouveau président de l'Equateur", selon le communiqué, ajoutant qu'il a affirmé également "l'attachement du président de la République à raffermir les relations avec les pays de l'Amérique Latine".

Il a évoqué, en outre, "les évènements qui secouent le monde aujourd'hui,notamment la situation dangereuse prévalant en Palestine et le génocide collectif infligé au peuple palestinien sans défense", dénonçant la politique de "deux poids deux mesures dans le traitement de la question palestinienne".

M. Boughali a souligné, dans ce sens, la nécessité de "respecter les chartes onusiennes pertinentes, exactement de la même manière dont elles sont respectées dans d'autres régions du monde".

Il a expliqué que la paix au Proche-Orient était "tributaire du fait de trouver une solution durable, globale et juste à la cause palestinienne", rappelant, à cet égard, la position constante de l'Algérie sur les questions justes, notamment la cause palestinienne, ainsi que la question sahraouie, qu'il a qualifiée de "question de décolonisation inscrite à la Commission des questions politiques spéciales et de décolonisation (quatrième commission) des Nations Unies".

Par ailleurs, il a relevé que "les points communs constituent une base solide pour poursuivre la coopération existante entre les deux pays et diversifier ses domaines pour inclure notamment les aspects économiques, culturels, énergétiques, sécuritaires et agricoles", soulignant que les deux pays "regorgent des capacités humaines et des ressources naturelles qui leur permettent d'établir un partenariat économique fructueux".

Sur le plan parlementaire, le président de l'APN a mis en exergue "l'importance de la coopération bilatérale, notamment à travers l'intensification des visites et l'échange d'expériences", relevant le rôle de ce mécanisme dans "la promotion de la diplomatie parlementaire et la création d'un partenariat efficace entre les deux institutions législatives".

De son côté, M. Henry Kronfle s'est félicité "de la présence d'une délégation algérienne à la cérémonie d'investiture du président de l'Equateur", affirmant à cette occasion "la volonté du Parlement équatorien de renforcer les relations avec l'APN, à travers l'échange d'expériences notamment dans l'élaboration des lois et politiques adoptées, particulièrement en matière de protection sociale".

Il a, également, mis en avant "la volonté commune de renforcer cette coopération bilatérale, notamment par l'installation d'un groupe parlementaire d'amitié", se disant convaincu que ce mécanisme pourrait "ouvrir des perspectives de coopération dépassant le volet parlementaire à une collaboration économique fructueuse, compte tenu des potentiels et des capacités dont disposent les deux pays en la matière".

Le président du Parlement équatorien a aussi exprimé "l'intérêt de son pays à bénéficier de l'expérience de l'Algérie dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance des installations de production d'énergie électrique", appelant à "poursuivre la coopération dans le cadre d'une vision commune au mieux des intérêts des deux pays".

Par ailleurs et lors d'une réception en l'honneur des délégations participant à la cérémonie d'investiture du président de la République de l'Equateur, M. Boughali a rencontré la nouvelle ministre équatorienne des Affaires étrangères, ainsi que de nombreuses personnalités et ambassadeurs accrédités en Equateur.

Il a également rencontré le ministre sahraoui de l'Education , M. Khatri Addouh, qui dirigeait la délégation de son pays participant à la cérémonie d'investiture, accompagné de l'ambassadeur sahraoui accrédité en République de l'Equateur, M. Ahmed Mohamed Hamidouha, ainsi que de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine, M. Hani Al-Rimawi, conclut la même source.