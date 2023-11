Congo-Kinshasa: Nouveaux affrontements entre les FARDC et la milice Mobondo à Kwamouth

Quelques militaires ont été tués, une dizaine de blessés et des miliciens Mobondo arrêtés au cours de nouveaux affrontements, enregistrés mercredi et jeudi 23 novembre entre l'armée et la milice Mobondo au village Nthso, dans le territoire de Kwamouth (Mai-Ndombe).

Les sources de la société civile du territoire de Kwamouth rapportent que de violents affrontements ont eu lieu dans les journées de mercredi et de jeudi derniers entre les militaires FARDC et la milice Mobondo. Les faits se sont passés précisément au village Nthso situé à 45 kilomètres de la cite de Kwamouth, chef-lieu de cette entité territoriale.

D'après les mêmes sources, ces miliciens, qui entretiennent l'insécurité dans cette partie de la province du Mai-Ndombe depuis plus d'une année, ont tendu une embuscade aux FARDC dans cette localité entourée des forêts.

Le bilan provisoire fait état de quelques morts et d'une dizaine de blessés dans le camp des militaires. Et du côté des assaillants, le nombre des morts reste aussi inconnu. Mais, la société civile de Kwamouth parle de plusieurs Mobondo arrêtés et transférés à Kwamouth pour le moment.

Martin Suta, président de cette structure citoyenne, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires pour pacifier définitivement la région, afin que la population puisse vivre dans la quiétude.