Ile Maurice: Le projet de loi voté sans amendements mardi dernier

L'Assemblée nationale a marqué un tournant le mardi 21 novembre en adoptant sans amendements le Mauritius Agricultural Marketing Amendment Bill, présenté par le ministre de l'Agro-industrie, Vikram Hurdoyal, lui-même fils de planteur et comprenant donc les défis auxquels font face les planteurs. Ce projet de loi veut dynamiser l'économie agricole locale en introduisant un système de vente en gros par enchères des produits agricoles.

Un des derniers intervenants dans les débats, le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, Sunil Bholah, a mis en lumière les nombreux ajustements apportés à la législation existante, élargissant son périmètre pour inclure une régulation spécifique de la vente en gros par enchères. De plus, il a souligné l'intégration de nouvelles infrastructures pour faciliter la manipulation des produits.

Lui succédant, le ministre des Collectivités locales, le Dr Anwar Husnoo, a dit partager la même vision. Il a souligné que cette initiative cherche à modifier la loi sur la vente aux enchères des produits locaux, avec un accent particulier sur l'utilisation exclusive d'un National Wholesale Market. Cette approche, dit-il, promet une distribution plus équitable et transparente des produits agricoles.

Elle renforce également le cadre réglementaire en définissant clairement les utilisateurs, en émettant des licences spécifiques pour la vente en gros de produits locaux, en imposant des obligations strictes aux participants, y compris la tenue de registres détaillés. Résumant les débats, le ministre Hurdoyal a souligné que ce n'est pas une simple mesure législative, mais une transformation destinée à moderniser le système existant de commerce des fruits, légumes et fleurs localement produits. Le projet de loi adresse diverses problèmes tels que les enchères parallèles, l'hygiène, la sécurité alimentaire, la transparence et la responsabilité.

Il a réfuté les critiques de l'opposition, en précisant que le projet n'oblige pas les planteurs à vendre exclusivement aux enchères et qu'aucune amende ne leur est imposée. En conclusion, il a souligné l'importance d'une transition vers un système plus moderne, tout en offrant diverses options de vente aux planteurs. Il a souligné l'engagement dans l'innovation dans le secteur agricole, promettant un avenir meilleur aux agriculteurs et aux consommateurs. La vision du gouvernement, a-t-il dit, inclut également le soutien aux jeunes agro-entrepreneurs, soulignant que l'agriculture reste l'une des professions les plus nobles et rentables.

La révolution dans le secteur agricole, dit-il, promet un avenir plus transparent, équitable et durable. Elle ouvre également de vastes horizons et façonne un avenir prometteur pour les producteurs locaux. Alors que le pays adopte ce changement novateur, la vente en gros par enchères devrait jouer un rôle clé dans une meilleure résilience du secteur agricole et la promotion d'une économie plus durable et équitable. Cependant, tout contrevenant à ces nouvelles dispositions s'exposera à une amende maximale de Rs 100 000 et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas une année. Ces sanctions soulignent l'importance accordée à la conformité et à l'intégrité du nouveau paysage du marché agricole mauricien.