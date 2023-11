Ile Maurice: Le groupe IBL s'offre une hausse de 88 % de ses revenus

Les deux segments qui ont rapporté le plus de revenus à l'un des conglomérats du pays sont celui du Commerce/ distribution (Rs 17,7 Mds) dopé par l'acquisition de Run Market, qui aura permis au groupe de faire son entrée dans la grande distribution de l'île soeur, et celui de la Construction/ingénierie (Rs 2,8 Mds).

Les nouvelles sont plus que bonnes pour le groupe IBL après l'examen de son bilan financier au 30 septembre. Les chiffres déposés à la Stock Exchange of Mauritius le 10 novembre, selon ses obligations en tant qu'entité aux valeurs cotées à la Bourse de Maurice, parlent d'eux-mêmes : les revenus accusent une hausse de 88 %, passant de Rs 12,2 Mds au 30 septembre 2022 à Rs 22,9 Mds au 30 septembre 2023, alors que les bénéfices réalisés avant la perception des impôts démontrent une hausse de Rs 1 Md passant de Rs 130 millions en 2022 à Rs 1,1 Md au 30 septembre 2023. Et les bénéfices nets sont passés de Rs 186,6 millions en septembre 2022 à Rs 1,1 Md pour la même période en 2023, soit une hausse de Rs 864 millions.

Impossible devant de tels résultats de dissimuler son plaisir. «Nous sommes très satisfaits de cette performance record qui est la résultante d'une très bonne exécution des opérations existantes du groupe et du déploiement de notre stratégie Beyond Borders», avance comme principal facteur d'une telle performance, le Chief Executive Officer du groupe, Arnaud Lagesse. «Il ressort que nos investissements à l'international, notamment au Kenya, se sont avérés payants. Nous continuerons à chercher des opportunités bien que nos activités à Maurice demeurent tout aussi importantes. Les sociétés nouvellement acquises sont en passe d'être pleinement intégrées au sein du groupe et devraient contribuer de manière positive à la croissance de revenus à moyen et long termes.»

La performance des segments Commerce/distribution et Construction/ ingénierie sont au-dessus des huit autres segments des activités du groupe. Les revenus du premier sont passés de Rs 7,3 Mds au 30 septembre 2022 à Rs 17,7 Mds au 30 septembre 2023, soit une hausse de Rs 10,4 Mds. Les revenus du second segment qui se situait à hauteur de Rs 2,2 Mds au septembre 2022 affichaient un montant de Rs 2,8 Mds au 30 septembre 2023.

Qu'est-ce qui explique cette montée en flèche de la performance du segment Commerce/distribution ? Explication des analystes d'IBL Management Ltd qui agit comme secrétaire de la compagnie. Le groupe a réalisé une acquisition aux énormes potentiels. Il s'agit de la société Run Market, qui exploite quatre hypermarchés à La Réunion. Des rentrées d'argent en euros qui, le 22 novembre, étaient offerts à Rs 49,06 chez les cambistes. Winners, la chaîne de distribution du groupe dans tous les points stratégiques de Maurice a, pour sa part, enregistré un chiffre d'affaires en hausse, aidé en cela par l'ouverture de son point de vente phare au centre commercial de Tribeca, mais elle a enregistré une baisse de ses bénéfices avec l'augmentation de ses coûts de fonctionnement.

PhoenixBev a annoncé une augmentation du volume des ventes pour ses deux opérations mauriciennes et étrangères. BrandActiv a enregistré des résultats améliorés, portés par une hausse du volume des ventes pour des produits existants et une gamme d'offres plus large.

Le segment de la Construction/ ingénierie a enregistré une augmentation globale de ses bénéfices d'exploitation. Manser Saxon maintient sa bonne performance dans toutes les filières où des projets sont en cours de réalisation. Sa performance est attribuée à la mise en place d'une véritable machine de guerre contre la tendance des coûts à vouloir noyer les pistes favorables à une bonne performance de même qu'à un souci d'orienter le niveau d'efficacité vers une constante progression.

La bonne performance du groupe est reflétée au niveau de la valeur globale de ses actifs. Leur valeur non-auditée au premier trimestre de l'exercice 2022- 23 et pour la période correspondante de 2023-24 est de Rs 80,6 Mds et Rs 111,6 Mds respectivement. Soit une hausse de Rs 309,5 millions (38,4 %). Lorsque les sociétés font des profits, l'État en profite par son percepteur d'impôts qu'est la Mauritius Revenue Authority. La somme empochée au 30 septembre 2023 est ainsi de Rs 98,4 millions.

Comment le groupe envisaget- il son avenir pour l'exercice 2023-24 ? Le groupe reste fermement attaché à l'optimisme qui s'est dégagé à la fin des opérations du premier trimestre de 2023-24. La capacité à faire des profits, dont une démonstration nette a été faite durant le premier trimestre de cet exercice financier avec des preuves irréfutables que la politique d'acquisition de sociétés qui recèlent d'énormes possibilités de croissance, comme cela a été le cas pour la société Run Market avec ses quatre ancrages dans la grande distribution à l'île soeur, est une stratégie qui vaut son pesant d'or.