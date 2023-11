Maroc: Vers la constitution d'une commission mixte entre les Bureaux politiques respectifs de l'USFP et du PPS

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, s'est entretenu jeudi 23 novembre 2023 avec le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, Nabil Benabdallah.

Cette rencontre a servi d'occasion d'échange permettant de discuter de divers sujets liés à la conjoncture et à la situation prévalant dans notre pays, ainsi que des modalités de l'action commune entre les deux partis et les moyens de la renforcer.

Il a été convenu, lors de cet entretien, de former une commission mixte entre les bureaux politiques respectifs des deux partis afin d'élaborer une vision générale sur les axes et le programme de cette action conjointe.

Il convient de rappeler que le Bureau politique de l'USFP, lors de sa dernière réunion, n'a pas manqué de fustiger la gestion titubante, indécise et hasardeuse des affaires publiques, ainsi que l'hégémonisme du gouvernement et sa volonté manifeste ou cachée d'affaiblir l'action institutionnelle, exacerbant par là la situation sociale et pénalisant ainsi le processus démocratique. Cela, souligne-t-on, appelle l'impératif de la reprise de l'équilibre de l'action institutionnelle entre le Parlement, le gouvernement et les instances de gouvernance d'une part, et entre la majorité et l'opposition, d'autre part...

Les membres du Bureau politique ont également mis en exergue la nécessité cruciale de monter un front d'opposition à même de protéger l'équilibre institutionnel et l'immunité démocratique, « un front ouvert devant toutes les forces vives de l'édifice politique national, forces de la gauche, des démocrates, des représentations salariales mais aussi des hommes d'affaires et tous ceux qui aspirent à la consolidation de l'édifice démocratique et au renforcement du front intérieur que nécessitent les enjeux auxquels est confronté le pays ».