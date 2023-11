Seychelles: Gestion des déchets - Le pays organise un forum d'investisseurs sur les solutions zéro mise en décharge

Les Seychelles ont accueilli mercredi et jeudi un forum d'investisseurs dans le but de répondre au besoin urgent de méthodes durables d'élimination des déchets et d'explorer des solutions éliminant complètement le concept de décharges.

L'événement, qui s'est tenu au Savoy Resort and Spa, a été organisé par le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), membre de la Banque mondiale, et COWI, un groupe de conseil international.

Intitulé « Forum des investisseurs sur les solutions zéro mise en décharge pour les Seychelles », l'événement a été construit autour du thème central d'atteindre zéro mise en décharge grâce à des stratégies innovantes de gestion des déchets, qui offrent de nombreux avantages, notamment la préservation de l'environnement, la réduction de la pollution et la conservation des ressources terrestres limitées.

Le forum devait également s'inscrire dans le cadre de la création de « Seychelles plus propres ».

Le directeur général de la Land Waste Management Agency (LWMA), Shane Emilie, a déclaré à la SNA : « Le forum est quelque chose dont nous discutons depuis un certain temps maintenant, dans le cadre duquel nous invitons les investisseurs à nous aider à trouver une solution. »

M. Emilie a expliqué que cela rejoint également le Plan Directeur des Déchets Solides, "qui a été élaboré il y a quelque temps, mais sa mise en oeuvre en est encore aux étapes préliminaires".

Au cours du forum, les personnes présentes ont pu examiner les défis auxquels les Seychelles sont confrontées en matière de gestion des déchets, la nation insulaire produisant actuellement environ 10 000 tonnes de déchets par an.

"Nous voulons réduire la quantité de déchets mis en décharge jusqu'à ce que les gens puissent commencer à en percevoir la valeur", a-t-il expliqué.

Plusieurs entreprises internationales ont eu l'occasion de présenter des technologies innovantes et de pointe qui contribuent à la réduction des déchets envoyés dans les décharges grâce au recyclage et à d'autres moyens.

« Nous avons également examiné les différents défis auxquels font face les gens dans la gestion de leurs déchets dans la communauté et s'ils les trient correctement », a déclaré M. Emilie.

Une fois les déchets triés, le forum offre aux investisseurs la possibilité de proposer des solutions pour résoudre ces problèmes.

Le Directeur Général de LWMA a révélé que l'organisation travaillera en étroite collaboration avec les communautés locales pour garantir qu'elles réutilisent et recyclent leurs déchets afin d'éviter de devoir les déplacer vers une troisième décharge.

Les Seychelles se sont lancées dans une démarche visant à traiter efficacement leurs déchets ; c'est en octobre de cette année que le Conseil des ministres a approuvé la proposition de solliciter un prêt de 5 millions de dollars auprès de la Banque mondiale.

Il s'agissait d'aider à former les responsables de l'environnement et ceux qui travaillent sur la décharge et à réduire les déchets mis en décharge en éduquant les gens sur la façon de réduire les déchets dans les poubelles en séparant ceux qui peuvent être utilisés comme compost et en éliminant les bouteilles en PET, le verre et les métaux.

L'évolution vers des Seychelles plus propres contribuera à protéger la biodiversité et à réduire la pollution et la qualité de vie tout en positionnant la nation comme un leader mondial en matière de gestion responsable des déchets.