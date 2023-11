Sénégal: Criminalité faunique - Un présumé trafiquant arrêté avec deux défenses d'éléphant et des bijoux en ivoire

Les autorités sénégalaises poursuivent leur combat acharné contre le trafic de faune, une menace constante pour la biodiversité et la sécurité nationale. Le samedi 18 novembre, une nouvelle opération a abouti à l'arrestation, à Dakar, d'un présumé trafiquant d'ivoire d'éléphants.

Selon un communiqué, l'opération, orchestrée par la Direction des Eaux et Forêts en collaboration avec un important dispositif policier de trois Unités différentes et appuyé par le Projet Eagle Sénégal, a permis de mettre la main sur un trafiquant d'ivoire d'éléphant en flagrant délit de détention, mise en circulation et tentative de commercialisation de deux défenses d'éléphant et de 90 bijoux de luxe en ivoire sculpté. Cette initiative conjointe démontre une fois de plus l'engagement des autorités à lutter contre le trafic de faune sous toutes ses formes.

L'interpellé, de nationalité sénégalaise, a été appréhendé en possession de deux défenses d'éléphant de 15 kg chacune, un poids conséquent et rare en Afrique de l'Ouest. Une impressionnante quantité de bijoux de luxe en ivoire, 17 dents de léopards et autres animaux protégés ont aussi été saisies. Une perquisition effectuée au marché Soumbédioune, dans son magasin, a permis de découvrir des dizaines d'autres produits issus de l'éléphant et du lion, prêts à être écoulés dans le marché.

Placé en garde à vue, l'individu a été déféré au parquet du Tribunal de Dakar où il devra répondre de ses actes.