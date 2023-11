Afrique: Au Sénégal, l'inauguration de la Maison des Nations Unies symbolise l'engagement renouvelé pour le multilatéralisme

Le Président du Sénégal Macky Sall et la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, ont inauguré jeudi la nouvelle Maison des Nations Unies à Diamniadio, près de la capitale sénégalaise Dakar.

Cet événement, auquel a également participé le Président Klaus Iohannis de la Roumanie, marque une étape dans l'engagement du Sénégal envers le multilatéralisme et affirme son rôle clé dans les opérations des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Renforcement de la coopération entre l'ONU et le Sénégal

« Cette Maison des Nations Unies est l'expression de notre vision commune de coopération entre le Sénégal et les Nations Unies pour promouvoir un avenir de paix, de dignité et de prospérité pour le peuple sénégalais, la région et pour toute l'Afrique », a souligné Mme Mohammed.

Le Président Sall a rappelé que cet édifice est la contribution à la stratégie de l'Organisation visant à créer une meilleure synergie souhaitée entre ses différentes entités chargées des activités opérationnelles de développement, de façon à améliorer leur collaboration et leur efficacité.

« L'inauguration de la maison des Nations Unies marque, une fois de plus, l'attachement renouvelé de notre pays aux Nations Unies, qui incarnent l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur ». a-t-il déclaré lors de l'inauguration, qui a été marquée par la prestation de l'artiste sénégalais Baaba Maal.

Une démarche écologique significative

Initié en 2015 par le gouvernement sénégalais, le projet de la Maison des Nations Unies, qui a débuté en 2018, vise à créer un hub central pour les 34 agences de l'ONU présentes au Sénégal et dans la région, autour de la vision du "One UN".

Située au coeur de la ville de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale, ce bâtiment met l'accent sur l'éco-responsabilité et la durabilité.

La Maison de Nations Unies, s'articule en sept ailes, réparties sur un terrain de 12 hectares, avec son design hélicoïdal emblématique, elle symbolise l'union des différentes agences tout en promouvant leur synergie. Ce bâtiment ultra-moderne inclut des espaces de bureaux, des installations de formation, un centre de documentation, un centre de conférence et un large éventail de services de soutien, conçus pour faciliter la collaboration entre les agences de l'ONU et renforcer leur impact dans la région.

Conçu dans l'esprit de l'initiative « Du Bleu au Vert », la nouvelle Maison des Nations Unies incarne l'engagement de l'ONU envers l'autonomie énergétique et l'efficacité opérationnelle, avec une transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Elle utilise de manière optimale l'énergie solaire et dispose d'un système avancé de récupération et de traitement des eaux usées, permettant leur réutilisation pour l'irrigation des espaces verts.

Un engagement fort envers le développement durable et la paix

La collaboration entre le système des Nations Unies et les gouvernements, comme avec le Sénégal, est essentielle pour atteindre les ODD d'ici 2030. La Vice-Secrétaire générale a insisté sur la nécessité de l'accès universel à une énergie propre et abordable, ainsi que sur l'importance de l'éducation, des emplois décents, de la protection sociale, et de la lutte contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Cela nécessitera une approche beaucoup plus ambitieuse du financement du développement et une concentration sur les transitions clés nécessaires pour accélérer les progrès.

Le nouveau Cadre de coopération pour le développement durable 2024-2028 entre l'ONU et le Sénégal, axé sur la sécurité alimentaire et le soutien aux secteurs sociaux, est un exemple de cet engagement.

L'inauguration de la Maison des Nations Unies illustre l'engagement continu de l'ONU à travailler en partenariat étroit avec les gouvernements, dont celui du Sénégal et les communautés pour relever les défis mondiaux.