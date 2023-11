Sénégal: Ministère de l'Urbanisme - Abdoulaye Saydou Sow fait le bilan du programme « 100 mille logements »

Présent à l'Assemblée nationale le 24 novembre 2023, le ministre de l'Urbanisme a fait le bilan du « Programme 100 mille logements ». C'était lors du vote du budget de son département.

Faisant le bilan d'étape de la production de logement , Abdoulaye Saydou Sow a déclaré que pour Kaffrine : 15 maisons sur 100 sont livrées ; 22 à Fatick ; à Ziguinchor :104 logements en cours, à Kébémer : 25 sont construites, 40 en cours sur une prévision de 300 ; à Kaolack : 25 sur une prévision de 500 ; à Notto Diobass :700 sur une prévision de 1042; à Tamba : 25 sur 100 ; à Vélingara : 24 ; à Niakhirate : 150 sur 350 ; à Saint-Louis :78 maisons et 22 immeubles sont prévus, à Thiès : 7 immeubles; à Gibraltar : 2 immeubles R+4 et à Fass : 01 immeuble R+8 .

Le Ministre a, en outre, indiqué que l'Etat avait signé vingt-huit (28) conventions de construction de logements avec des promoteurs immobiliers et leur mise en oeuvre est en cours. D'ailleurs, sur la nouvelle ville de Thiès, des chantiers sont en cours d'être ouverts grâce à l'action des promoteurs tels que Soafriloge, le groupe Egi et la Sénégalaise de l'habitat social (Ssh). 281 281 Réagissant à l'interrogation sur l'équité territoriale, il affirmera qu'en dehors du Triangle Mbour-Thiès-Dakar (zone prioritaire où se pose le problème de logements avec le plus d'acuité), il est prévu de construire dans les 46 départements du pays, au moins 100 logements par département, sous réserve de la mise à la disposition des assiettes foncières relevant pour la plupart de la compétence des collectivités territoriales.

Le projet de budget 2024 du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique est arrêté à 100 596 053 620 FCfa, en autorisations d'engagement (Ae) et à 86 453 973 946 en crédits de paiement (Cp), contre 85 340 344 196 F CFA en Ae et en Cp en 2023. Adou FAYE