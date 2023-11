Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Novembre 2023

Mali : Lutte contre le terrorisme- Les Fama repoussent des attaques

Les détachements FAMa de Niafunké et de Goundam ont énergiquement repoussé, le vendredi 24 novembre 2023, des attaques des Groupes Armés Terroristes. Après des tirs d’obus sur les 02 emprises, les assaillants ont tenté de les occuper en vain et ont été mis en déroute. Les évaluations sont en cours. (Source : abamako.com)

Sénégal : Coupe du monde U17- La Fifa rejette la requête de Dakar

La Fifa a rejeté la requête de la fédération du Sénégal réclamant la disqualification de l’équipe de France de la coupe du monde U17 en Indonésie, pour avoir enrôler un joueur inéligible à la compétition en raison de sa double nationalité, a-t-on appris ce vendredi 24 novembre. Selon Rmc sport, cette requête ne devrait pas aboutir, car d’après la faîtière internationale de football, le Sénégal comme les autres équipes plaignantes aurait dû adresser les requêtes cinq jours avant le coup d’envoi de la compétition pour obtenir gain de cause. Ce qui n’a pas été le cas. La France poursuit son aventure dans cette compétition et affrontera demain l’Ouzbékistan en Quart de finale. (Source : adakar.com)

Togo : Education- Lomé renforce son engagement en faveur de l’éducation

Le Togo intensifie ses actions visant à augmenter les capacités d’accueil scolaire et à améliorer la qualité de l’enseignement technique et de la formation professionnelle v. Ces initiatives ont pour objectif d’offrir une éducation accessible au plus grand nombre tout en la rendant plus conforme aux exigences du marché du travail.Le plan sectoriel de l’éducation 2020-2030 s’inscrit dans cette dynamique, visant à équilibrer la pyramide éducative nationale, à corriger les disparités et à accroître l’efficacité et la qualité du service éducatif. Depuis 2020, les actions entreprises dans le cadre de la stratégie nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ont permis une augmentation significative des capacités d’accueil, accueillant chaque année plus de cinq mille nouveaux apprenants en moyenne. Les besoins futurs en infrastructures se chiffrent à mille cinquante-sept salles de classe d’ici 2025 pour l’enseignement technique et la formation professionnelle, tandis que les besoins en personnel s’élèvent à sept cent dix-neuf personnes pour la même période. (Source : alome.com)

Bénin : Développement- Cotonou se projette sur les 40 prochaines années

« Vision Bénin 2060 » sera le prolongement de la vision Alafia 2025 qui va prendre fin d’ici quelques mois. Le document des études nationales de perspectives à long terme a été lancé jeudi 23 Novembre 2023 par le ministre Abdoulaye Bio Tchané. Le ministre d’Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a procédé, au Palais des Congrès de Cotonou, au lancement des études nationales de perspectives à long terme, Vision Bénin 2060.Le lancement du processus de formulation de la Vision Bénin 2060 a été lancé dans la salle rouge du Palais des Congrès devant un parterre de personnalités dont les membres du gouvernement, les députés, les maires, le corps diplomatique accrédité au Bénin, les chefs religieux et têtes couronnées.( Source : acotnou.com)

Burkina Faso : Reconquête du territoire - Des bandes armées subissement des pertes

Les Forces combattantes de Piéla infligent une raclée à un groupe terroriste à Hynga. Les Forces, combattantes de Piéla (Gnagna, Est) ont neutralisé, hier jeudi 23 novembre 2023, un terroriste et récupéré du matériel, a informé l’Agence d’information du Burkina ce vendredi 24 novembre 2023, citant des sources sécuritaires. Selon l’agence, au cours d’une mission de sécurisation, les Forces combattantes de Piéla ont eu un accrochage avec un groupe terroriste en mouvement dans le village de Hynga, localité située à cheval entre Bogandé et Piéla, à environ une dizaine de kilomètres de Piéla. (Gnagna, Est). (Source : aouaga.com)

Niger : Pour la levée des sanctions- Des parlementaires de la Cédéao plaident auprès des chefs d’Etat

En marge de la tenue de leur seconde session annuelle dite budgétaire qui s’est ouverte mercredi à Abuja, au Nigeria, des parlementaires de plusieurs pays ouest-africains ont consacré une session spéciale à la situation politique et socioéconomique qui prévaut au Niger depuis le 26 juillet 2023 et la prise du pouvoir par le Cnsp. Lors de cette session, les députés communautaires du Niger, du Nigeria, du Bénin et du Togo ont lancé un vibrant appel aux chefs d’Etat de la Cédéao pour la levée « immédiate, totale et sans condition » des sanctions économiques et financières imposées au Niger depuis plus de trois mois et qui affectent durement les populations. Un appel qui intervient à l’approche du prochain sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat

Rca : Après des affrontements armés- Situation sécuritaire confuse à Moyenne-Sido

Plusieurs positions des Forces armées centrafricaines (Faca) à Moyenne-Sido et au village Mbo, dans l’Ouham-Fafa (Nord), ont été visées, tôt ce vendredi matin, par des attaques simultanées d’hommes armés. La situation reste confuse dans ces localités et aucun bilan n’est disponible vu que les communications téléphoniques y ont été coupées. Ces attaques simultanées interviennent après celle qui a visé la localité de Moyenne-Sido, le 2 novembre dernier, laquelle avait coûté la vie à 11 personnes, dont 5 civils et 6 assaillants. (Source : abangui.com)

Côte d’Ivoire : Insécurité- 3 individus armés de Kalachnikov arrêtés près du stade olympique d’Ebimpé

Trois individus armés de Kalachnikov ont été appréhendés par la population le vendredi 24 novembre 2023, aux environs de 9h00, à N’Dotré, non loin du stade Olympique d’Ebimpé, rapporte une source sécuritaire. Notre source ne donne pas plus de détails quant aux intentions de ces individus. Toutefois, elle précise que ce jour, la société Chico, dans les environs, s’apprêtait à payer les salaires des travailleurs. Elle souligne également, pour que cette arrestation soit possible, les populations ont été aidées par des éléments de l’Unité de régulation de la circulation (Urc) de la commune d’Abobo. (Source : fratmat.info)

Rdc : Région des Grands Lacs- Kinshasa et le Kigali s’engagent à la «désescalade»

Les tensions autour de l’est de la Rdc sous l’œil des États-Unis : un groupe de très hauts responsables de l’administration Biden s’est rendu dimanche 19 et lundi 20 novembre à Kigali et à Kinshasa, où ils ont rencontré respectivement les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. Le but était d’obtenir la désescalade entre les deux voisins, alors que la tension est remontée d’un cran ces dernières semaines. Selon Washington, la Rdc et le Rwanda se sont « engagés » à « réduire les tensions actuelles ». Source :Rfi)

Guinée : Après le limogeage de Péthé Diallo- Ce que Mamadi Doumbouya demande à ses ministres

Au lendemain du limogeage du ministre de la Santé Dr Mamadou Péthè Diallo, le Président de la Transition a rappelé aux membres du Gouvernement le principe directeur de sa Gouvernance. Alors qu’il a inscrit la lutte contre la délinquance économique parmi ses priorités, le colonel Mamadi Doumbouya a rappelé à ses ministres « l’importance de respecter les principes de bonne gouvernance » et la nécessité de tout mettre en œuvre pour « améliorer les performances globales de l’action gouvernementale ».Dr Mamadou Péthè Diallo, un ancien haut diplomate de l’Onu, a été limogé le 21 novembre 2023 de son poste de ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. Il est poursuivi pour corruption présumée, concussion, enrichissement illicite. (Source : africaguinee.com)