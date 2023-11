Madagascar: Secteur agricole et rural - L'accès au financement, un grand défi majeur

Des outils financiers sont mobilisés par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

L'accès au financement dans le secteur agricole et rural reste un grand défi majeur. Les besoins des acteurs qui y opèrent ne cessent d'accroître. Raison pour laquelle, le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage a mis en place des outils financiers tels que le Fonds de Développement Agricole (FDA) et le Fonds de l'Elevage (FEL). En outre, un service dédié à l'appui au financement des producteurs est également créé au niveau de la direction d'Appui à l'Organisation des Producteurs et à l'Agribusiness.

Services éligibles

Les producteurs individuels, les organisations paysannes formelles et les coopératives agricoles peuvent avoir accès au financement de FDA ou de FEL. Ils pratiquent notamment des activités agricoles, de l'élevage et de la pêche. En revanche, les services éligibles au financement sont entre autres, l'accès aux intrants agricoles ainsi qu'aux matériels et équipements agricoles. Ces outils financiers peuvent être mobilisés en vue de réaliser des infrastructures ou financer des activités de recherche ou d'installer des jeunes agripreneurs sans oublier l'appui aux agrégateurs. Pour un porteur de projet individuel, le financement peut atteindre jusqu'à 3 milliards Ar tandis que pour les organisations de producteurs, leur projet peut être financé au-delà de cette somme, a-t-on appris.

Nouveau mécanisme de financement

Par ailleurs, une stratégie nationale de financement rural a été mise à jour suite à un atelier de réflexion réunissant toutes les parties prenantes, en vue d'assurer un développement durable de l'agriculture. Ce qui permettra d'améliorer la productivité, et partant, la compétitivité tout en renforçant la résilience des acteurs oeuvrant dans le secteur agricole et rural. L'opérationnalisation du nouveau mécanisme de financement du Fond de Développement Agricole (FDA), a également fait l'objet de discussion entre toutes les parties prenantes. Un accent particulier a été mis sur le financement des projets d'agrégation agricole. L'objectif est de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à Madagascar.