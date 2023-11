Madagascar: Lycoper d'Ambatondrazaka - Réussite prompte d'une pépinière industrielle

À peine deux mois après son inauguration, l'usine Lycoper à Ambatondrazaka a déjà conquis le marché local avec ses produits industriels, marquant un des succès enregistrés dans le cadre du programme ODOF (One district One factory).

La société, spécialisée dans la transformation de tomates, a su s'imposer auprès des grossistes, détaillants et grandes surfaces, offrant une gamme comprenant du concentré de tomate en boîtes de conserve, du ketchup et des sauces tomates. Hasina Rasolofoharitseheno, gérant de Lycoper, souligne l'importance de ce projet initié avec le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC), la Chambre de Commerce et d'Industrie, ainsi que les autorités locales. Il insiste sur la sélection rigoureuse de Lycoper parmi de multiples candidats pour exploiter cette pépinière industrielle, démontrant ainsi la valeur et la compétitivité de leur proposition.

Paysans privilégiés

Un élément clé de ce succès réside dans le partenariat tripartite entre l'entreprise, l'État représenté par le MICC et les coopératives de paysans producteurs de tomates. Lycoper s'approvisionne exclusivement auprès de ces coopératives, mettant l'accent sur une approche collaborative et locale. Pour garantir la qualité, seuls les membres de ces coopératives peuvent fournir des tomates, et des critères stricts sont établis pour répondre aux normes requises. En outre, ces coopératives sont en train de structurer une Union afin de simplifier les échanges et de faciliter la gestion de l'approvisionnement en tomates pour l'usine.

Cette démarche vise à optimiser les processus et à promouvoir une production de qualité, adaptée aux exigences du marché, d'après les explications. Lycoper se démarque également par sa volonté d'encourager une production agricole conforme aux normes, créant ainsi un écosystème gagnant-gagnant entre l'entreprise et les agriculteurs locaux.

Cette avancée remarquable témoigne non seulement de la dynamique de la pépinière industrielle, mais aussi de l'engagement à long terme de Lycoper envers une collaboration mutuellement bénéfique avec les communautés locales, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités économiques dans la région d'Ambatondrazaka.