Afrique: Basket - BAL - COSPN à l'épreuve de Cape Town Tigers ce soir en demi-finale

Les policiers tenteront de valider leur ticket pour la Basket Africa League ce soir face aux Sud-africains à Ellis Park Arena de Johannesburg.

La compétition Road to BAL Elite 16 division Est aborde la phase des demi-finales ce jour. Quatre équipes sont encore en course pour remporter les trois tickets à pourvoir pour la phase finale de la BAL. Les deux équipes finalistes sont qualifiées d'office et l'équipe

La formation de la police nationale ayant terminé deuxième du groupe B avec 5 points défie l'équipe du Tigers de Cape Town. Les Sud-africains ont réalisé un parcours sans faute dans le groupe B. Ils ont terminé premier et affrontent les Malgaches pour le dernier carré de la compétition. Ayant déjà disputé la BAL, Tigers sont plus expérimentés que COSPN, mais, la rage de vaincre des basketteurs malgaches pourrait jouer en leur faveur.

Le joueur renfort du COSPN, Bishop Micheal Coulter a réalisé la meilleure performance des matchs de poule en inscrivant 49 points en trois matchs (16 contre City Oilers, 11 contre Ferroviario et 22 contre JBC). Si les hommes de Julien Chaignot refont les mêmes erreurs surtout en deuxième période, ils vont mettre une croix à une chance de qualification pour la phase finale de la BAL.

De leur côté, les Sud-Africains jouent très défensif et agressif. Les Malgaches devraient suivre de près les Larrier et Pieter Prinsloo du Tigers qui ont fait du mal à leurs adversaires. L'année dernière, l'aventure du COSPN s'est arrêtée au stade des matchs de poule après avoir essuyé trois défaites. Pour cette 4e édition, l'équipe malgache se fixe comme objectif de se qualifier pour la phase finale de la BAL comme la Gendarmerie Nationale Basket Club l'a fait. Les trois meilleures équipes des divisions Est et Ouest, soit 06 équipes, seront qualifiées pour la phase finale du BAL. Ces équipes iront rejoindre les six autres équipes qualifiées d'office du Nigéria, de la Tunisie, d'Angola, du Sénégal, d'Egypte et du Rwanda.